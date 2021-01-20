Инаугурация Байдена. Текстовая трансляция

18:22. В Вашингтон на инаугурация прибыл также 43-й президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший.

18:08. Джо Байден прибыл в Капитолий. Примерно через час присягу на верность Конституции США принесет Камала Харрис. Байден сделает это в 20:00 по московскому времени.

18:05. На инаугурацию Байдена прибыли 44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама. Байден был вице-президентом США на протяжении двух президентских сроков Обамы с 2009 по 2017 годы.

17:00. Трамп пожелал Джо Байдену и его администрации успехов. Он выразил уверенность, что эти успехи будут достигнуты.

16:25. Дональд Трамп вместе со свой супругой Меланией Трамп покинули Белый дом. Перед тем как уехать, они сделали фотографию на память. Трамп отметил, что «президентство было честью всей его жизни», при этом он сказал, что «еще вернется».

Сегодня в Вашингтоне состоится 59-я церемония инаугурации Джо Байдена, после которой демократ официально вступит в должность президента США. Из-за сложной эпидемиологической ситуации c COVID-19 мероприятие пройдет в резко усеченном формате: без угощения и танцев, с крайне суровыми мерами безопасности (после беспорядков у Капитолия 6 января в Вашингтоне введен режим ЧС на все время до инаугурации включительно). Чтобы не допустить срыва церемонии вокруг Капитолия, уже возвели забор, охранять мероприятие будет 25 тысяч военных Национальной гвардии. Дональд Трамп, покидающий президентский пост, присутствовать на церемонии приведения к присяге Байдена присутствовать не будет.

Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию инаугурации Джо Байдена.