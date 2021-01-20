Понасенков: Смешно, что президентом США стал маразматик из политбюро КПСС

Санкт-Петербург, 20 января. Историк, публицист, телеведущий Евгений Понасенков считает самой большой шуткой современности, что «в США произошел государственный переворот, возглавляемый престарелым идиотом, похожим на члена политбюро КПСС».

«Кто мог представить себе, что в США будут тотально фальсифицированы выборы, что народ потеряет право выражать свое мнение, что престарелый идиот, похожий на члена политбюро, который 40 минут на таблетках держится, потом впадает в полный маразм и забывает, как его зовут, этот Байден будет за колючей проволокой, охраняемый 200-тысячной нацгвардией, проходить инаугурацию?» — удивляется происходящему в США Евгений Понасенков.

По мнению публициста, на фоне политики демократов США и поведения Джо Байдена меркнет образ даже президента Белоруссии Александра Лукашенко, обвиняемого Западом в тоталитарном правлении.

«Как после этого они могут критиковать Лукашенко? Я против диктаторов, за либерализм и осуждаю поведение Лукашенко, но теперь Лукашенко имеет все юридические, нравственные, эстетические права сказать, что у него ровно так же, как в США. Или в США так же, как у него. И еще непонятно, где хуже», — заявил Евгений Понасенков в эфире медиацентра «Патриот» на тему: «Политика как анекдот. Где проходят границы шуток?».

Самое смешное в наше время, считает историк, что в России разговаривать можно гораздо свободнее, чем на Западе.