Гаспарян: Ради Навального никто себе не позволит подставиться перед законом

Блогер Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников «выходить на улицу». Соответствующий материал был опубликован на YouTube-канале «Навальный Live» после того, как Химкинский городской суд на выездном заседании заключил оппозиционера под арест на 30 дней.

В экспертном сообществе относятся к такой риторике скептически. В частности, политолог и публицист Армен Гаспарян подверг сомнению сам факт существования серьезного числа сторонников у основателя ФБК (НКО, иноагент).

Задержание, арест и несанкционированные митинги

Навальный был задержан 17 января в Шереметьево после возвращения в Россию из Германии, где проходил реабилитацию и лечение в течение пяти месяцев. На следующий день, 18 января, Химкинский горсуд постановил заключить оппозиционера под стражу до 15 февраля.

В социальных сетях соратников Навального можно увидеть сообщения о «немедленной подготовке» к крупным протестам. Например, об этом ранее писал менеджер проектов ФБК Леонид Волков.

У Навального слишком мало сторонников

Редакция ФАН обратилась к политологу Армену Гаспаряну с просьбой прокомментировать текущее положение Навального, а также оценить потенциал анонсированных оппозиционером протестов. Он считает, что об уровне поддержки основателя ФБК следует судить по немногочисленному количеству людей, которые пришли к зданию ОВД, где ранее проходил суд.

«У меня большие сомнения в существовании серьезного числа сторонников у господина Навального. Если у него два миллиона подписчиков на YouTube и в Twitter, а приходит поддержать его человек 100, то это показатель», — констатировал эксперт.

Еще одним фактором, указывающим на невозможность реализации «плана Навального», является пандемия коронавируса. Ограничения на массовые мероприятия существуют с середины ноября, и для многих людей, поддерживающих риторику оппозиционера, но остерегающихся смертельно-опасной болезни, они могут сыграть решающую роль. В то же время несанкционированные собрания могут обернуться для протестующих проблемами с законом.

«Ну а если люди захотят прийти и нарушить закон, то разговор с ними будет очень быстрый. Просто это же будет классическая схема: опять кто-то за сопротивление полиции уедет на зону, а Навальный потом выйдет и скажет, что он сидел и к нему нет никаких претензий. Мы же сколько раз видели — Навальный всегда садится до каких-то акций», — добавил Гаспарян.

Эксперт обратил внимание, что помимо Навального к выходу на незаконные акции призывают лица, не проживающие на территории России. В качестве примера он указал «сидящих за границей» Леонида Волкова и Владимира Ашуркова.

«Это в чистом виде гапоновщина такая. Ждать там много людей не следует. Если бы Навальный не имел за собой такого шлейфа по уголовщине, а это была бы политика, тогда можно было бы о чем-то говорить. А сейчас у него все уголовные дела — это хищения и разворовывания. О чем тут речь может идти?» — резюмировал публицист.

Ранее стало известно, что Навальный предстанет перед судом по уголовному делу о клевете. Соответствующее заседание было перенесено с 20 января на 5 февраля.