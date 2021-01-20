ФБК Навального должен почти 30 млн рублей по решениям судов

Москва, 20 января. По решениям судов, уже вступивших в силу, «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) должен выплатить 29 962 466,14 рубля.

Сумма долгов не окончательная, поскольку не включены неисполнения решений, которые касаются денег.

Химкинский суд Москвы принял решение оставить Алексея Навального под стражей на 30 суток. Ходатайство ФСИН о замене главе ФБК условного наказания на реальное рассмотрят на заседании, которое состоится 29 января. Связано это с делом по «Ив Роше». С конца декабря блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

Еще одним громким делом Алексея Навального стало разбирательство по факту клеветы. Жертвой выходки блогера стал ветеран Великой Отечественной войны.