Чем закончатся для Алжира отъезды президента в Европу

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун вернулся в Германию на неопределенный срок для прохождения курса лечения. Это привело к спекуляциям вокруг состояния его здоровья и способности выполнять должностные обязанности как главы государства.

Ряд экспертов не исключает, что в стране скоро может начаться волна протестов из-за отсутствия 75-летнего лидера. Это приводит к страху среди граждан и частично парализует работу госучреждений.

Отъезд в Европу

Через десять дней после Нового года Абдельмаджид Теббун принял решение вернуться в Германию для прохождения очередного медикаментозного курса из-за осложнений, связанных с COVID-19. На этом настояли врачи медицинской бригады больницы Кельна.

«Я не знаю, сколько времени потребуется на лечение», — заявил политик перед отъездом.

Данная ситуация вызвала много вопросов у общественности, в особенности, к каким осложнениям привела коронавирусная инфекция. Зарубежные источники писали, что президент Алжира перенес инсульт в октябре 2020 года. Поэтому он отправился в Германию для прохождения восстановительного курса.

Пресс-служба главы государства настаивала на другой версии, указав в официальном заявлении, что его госпитализация вызвана последствиями заболевания COVID-19. После этого ряд мировых политиков направили телеграммы Абдельмаджиду Теббуну с пожеланиями «скорейшего выздоровления».

Однако в конце декабря минувшего года президент Алжира появился на публике с гипсом на ноге. Это вызвало сомнения по поводу состояния его здоровья.

По итогу спустя почти две недели глава государства почувствовал себя плохо и после консультации с врачами решил вновь вернуться в больницу Кельна для прохождения очередного курса лечения. Абдельмаджид Теббун перед отъездом намекнул, что это связано с повреждением стопы, которое может «потребовать хирургического вмешательства».

Бывший президент Алжира

Постоянное отсутствие на рабочем месте и поездки для лечения в Европу напомнили экспертам историю правления бывшего лидера североафриканского государства Абдельазиза Бутефлика в 2014—2019 годы.

Внимание привлекает четвертый президентский срок, особенно после случившегося инсульта в 2013 году, который приковал его к инвалидному креслу и нарушил речевую функцию. Несмотря на это, в апреле 2014 он принес присягу, после чего выпал из новостной повестки на несколько лет.

Кто управлял страной в его отсутствие, до сих пор неизвестно. Аналитики не исключают существование «теневого» лидера, который раздавал поручения кабмину от имени президента.

Спустя два года Бутефлика госпитализировали во Франции для прохождения медицинского осмотра. Только в июле 2017 его показали на Алжирском государственном телевидении председательствующим на заседании правительства.

Во время встречи он поручил кабмину сократить объем импорта, сдерживать расходы госбюджета, предупредил об опасности роста внешнего долга и призвал к проведению реформ в банковском секторе. После этого он вновь пропал из вида, вплоть до 10 февраля 2019 года, когда выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах.

Спустя почти неделю в стране начались массовые беспорядки. Люди вышли на улицы с лозунгами: «Нет пятому сроку!», «Республика не монархия!», «Бутефлика, уходи!» и другими. В акциях протеста участвовали более 20 тысяч жителей, что привело к столкновениям с полицией. В результате в больницу с различными травмами попали десятки человек с обеих сторон.

По официальным данным, алжирцы не имели своей штаб-квартиры и лидеров, управляющих толпой. Граждане собирали миллионные демонстрации на главных аллеях мегаполисов. Эксперты прозвали народное движение «Хирак».

Зарождение народного движения «Хирак»

Решение 82-летнего политика баллотироваться на пятый срок привело к недовольству со стороны народа североафриканского государства. Граждане устали видеть во главе страны больного и немощного старика и решили добиться его ухода.

Мирные демонстрации начались 16 февраля 2019 года, но их быстро разгоняли сотрудники правоохранительных органов. Переломным моментом стала акция протеста 8 марта, когда более миллиона человек вышли на улицы столицы Алжира.

Правительству страны пришлось выслушать требования граждан и выполнить их.

Народные волнения и критическое состояние президента Алжира в реанимации Женевского госпиталя при университете вынудили его представителей объявить о снятии кандидатуры Бутефлики с выборов. Официально он ушел в отставку 2 апреля 2019 года.

Несмотря на реализацию всех вышеперечисленных пунктов в североафриканском государстве, по сей день продолжаются протесты, однако их интенсивность и количество участников значительно снизилось.

Правда, это не означает, что «Хирак» не может вновь заполонить улицы демонстрантами, учитывая постоянные отъезды в Европу нынешнего президента.

Правительство Алжира опасается повторения истории

Премьер-министр Абдельазиз Джерад теперь, похоже, изо всех сил пытается избежать роста недовольства среди населения страны из-за длительного отсутствия главы государства.

Для этого он создает видимость работы от имени президента Алжира, который поручил ему продлить карантинные меры на 15 дней. В период с 16 по 29 января гражданам запрещено находиться на улице с восьми вечера до пяти утра. Все кафе и рестораны также обязаны закрываться в этот временной промежуток в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Международные наблюдатели не исключают, что возвращение Теббуна в прошлом месяце организовано правительством для того, чтобы он смог выполнить должностные обязанности, в частности, подписать указ о внесении поправок в конституцию республики и согласовать бюджет на 2021 год. Уже известно, что он в основном занимался ратификацией этих двух документов, игнорируя другие дела, требующие его внимания.

После очередного отъезда президента Алжира в Германию 10 января работа официальных госучреждений частично или полностью была парализована, что может привести к кризису в политическом, экономическом и социальном секторах. Дело в том, что вся управленческая власть завязана на согласовании и утверждении главы государства.

Аналитики не исключают, что долгое отсутствие Теббуна приведет к новой вспышке демонстраций по всей стране. Страх и неопределенность в будущем могут сподвигнуть граждан вновь собрать многомиллионные акции протеста, что, вероятно, повлечет свержение действующей власти, как это случилось с Бутефликой в 2019 году.