Психолог объяснила незрелое и провокационное поведение Волочковой

Анастасия Волочкова всю жизнь мечтает о сильном ответственном мужчине, поэтому, возможно, создает иллюзию счастливой женщины. Такое мнение в беседе с ФАН выразила известный психолог Марианна Абравитова.

В среду, 20 января, скандальной балерине и общественной деятельнице Анастасии Волочковой исполняется 45 лет. Однако ее поведение иногда не отличается взрослостью, зрелостью и мудростью. Психолог Марианна Абравитова отмечает, что люди шоу-бизнеса в России и в мире похожи друг на друга — они имеют очень эмоциональную психику, поэтому подвержены звездной болезни. Такие люди всегда ждут повышенного внимания к своей персоне, даже если инфоповодов нет.

«Все должны говорить только о них. Причем некоторые личности переходят определенную грань: им все равно, что о них говорят, — главное, чтобы говорили. Конечно, это свойство определенного психологического типажа. Эти люди не взрослеют. Невозможно такого человека назвать глубокой, духовной и зрелой личностью. Звезды скользят по поверхности: им главное — не быть, а плыть. И отсюда исходит все, что вокруг них происходит. Они хотят оставаться в информационном пространстве. Здесь Анастасия Волочкова вписывает себя очень четко», — считает эксперт.

Абравитова объяснила позицию Волочковой в ее личной жизни: у светской львицы якобы есть любимый человек, но она его тщательно скрывает. Эксперт считает, что балерина еще не встретила мужчину, которого хотела бы видеть рядом с собой, поэтому ей приходится изображать счастье в соцсетях.

«Мужчины у Анастасии были всегда. Другое дело, что ей хочется, чтобы кто-то пришел и взял все ее тяготы и заботы на себя, чтобы ей не приходилось вот так выживать. Ей хочется настоящего мужчину, который не побоится взять ответственность. Это ее мечта, пока, видимо, несбыточная. В каждом проходящем мужчине, который заходит в ее жизнь, она пытается увидеть того самого и убедить остальных, что, наконец, такой мужчина к ней пришел», — сказала она.

Психолог уверяет, когда в жизни женщины появляется тот самый мужчина, то его не прячут и не создают иллюзий, а, наоборот, сразу о нем заявляют.

«Когда все по-настоящему, тогда все прозрачно, открыто и честно. Для мужчины будет неприемлемо, если его будут все время скрывать, настоящим мужчинам это не нужно. Поэтому, естественно, это делается для пиара и рейтингов, чтобы люди смотрели тематические передачи», — отметила эксперт.

Абравитова припомнила проблемы Анастасии со спиртосодержащими напитками, заявив, что счастливые люди не топят проблемы в алкоголе. Психолог отметила, что скандальное поведение Волочковой отражает ее недовольство жизнью.

«Каждая женщина хочет быть счастливой, люди шоу-бизнеса в том числе, ведь они должны демонстрировать свою успешность и свое счастье. Я бы не назвала Анастасию счастливым человеком. Это можно понять по ее поведению. Она желает этого счастья, поэтому создает иллюзию счастливой жизни и счастливой Анастасии. Кроме того, довольные жизнью люди не злоупотребляют алкоголем. Алкоголь и алкогольная зависимость — это именно уход от действительности, когда ты не можешь ее принять, а также принять себя и других людей в жизни. В алкогольном состоянии все становится в розовом цвете, а переживания временно уходят на второй план», — объяснила специалист.

Ранее ФАН вспомнил самые громкие скандалы с участием эпатажной экс-балерины Большого театра Анастасией Волочковой, которая 20 января отмечает 45-летний юбилей.