Флаги вместо людей: инаугурация Байдена пройдет в пустом, объятом страхом Вашингтоне

Избранный президент США Джо Байден, который готовится к инаугурации, судя по всему, откровенно боится своего народа, поскольку не уверен в честности своей победы. Издание People сообщает, что для обеспечения безопасности во время инаугурационных мероприятий в Вашингтон введены более 20 тысяч бойцов Национальной гвардии и что мероприятие пройдет без зрителей — место людей «займут» почти 200 тысяч звездно-полосатых флажков.

В отличие от предыдущих многолюдных праздничных инаугураций, на этот раз Вашингтон пуст, объят страхом, перерезан наспех возведенными заборами и решетками, опутан рядами колючей проволоки. На Капитолийском холме — только охрана и стройные ряды звездно-полосатых флажков.

Как рассказали в инаугурационном комитете, на Национальной аллее перед зданием Конгресса было установлено около 200 тысяч флагов США. Эта инсталляция символизирует не допущенную на инаугурационные мероприятия публику. Официальная причина замены живых людей на «мертвые» флажки — карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19, которая и вправду косит людей в США направо и налево.

Однако наблюдатели уверены, что главная причина отсутствия зрителей — страх Байдена и его администрации перед возможными беспорядками: огромное количество американцев отказывается поверить в честность подсчета голосов после выборов 3 ноября.

Чтобы Национальная аллея с флажками вместо людей не выглядела так зловеще, эту странную инсталляцию подсветили 56-ю прожекторами, призванными символизировать все штаты и территории США.

Впрочем, Байден не забыл и о себе.

«Прожекторы загорелись на 46 секунд — для 46-го президента США Джо Байдена», — сообщили в комитете по инаугурации.

Присяга Джо Байдена в качестве президента США также пройдет без зрителей, чужим на этом празднике американцам предложено наслаждаться зрелищем по телетрансляции. Таким образом на инаугурации Байдена будут присутствовать только десятки тысяч военных и сотни тысяч флажков вместо граждан.

Напомним, 3 ноября 2020 года в США прошли президентские выборы. После многочисленных скандалов и судебных разбирательств Конгресс США утвердил победителем демократа Джо Байдена. Сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, который так и не признал свое поражение, также не верят, что выборы прошли честно. Сам Трамп отказался присутствовать на инаугурации своего преемника, чего в Америке не случалось c XIX века.