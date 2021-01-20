Режиссер Ольденбург рассказала, как актер Петренко снялся в ее дебютном фильме

Режиссер Полина Ольденбург заявила ФАН, что сценарий ее первого в карьере фильма писался специально под ее друзей-актеров, среди которых, в частности, — Игорь Петренко, Иван Стебунов и Евгения Крегжде.

Ольденбург рассказала в эксклюзивном интервью о кинокартине под названием «Корпорация Ad Libitum», всероссийская премьера которой состоится 21 января.

— Полина, давайте сразу уточним для зрителей — что означает фраза «Ad Libitum»? Не все же знают латинский язык…

— В переводе с латыни это означает «по желанию», то есть — по собственному желанию, усмотрению.

— Сценарий написали тоже вы?

— Да.

— Расскажите вкратце, о чем этот фильм? Почему зрители должны прийти в кинотеатр и посмотреть его?

— Этот фильм — о любви, о том, что же это за явление такое — любовь. О том, нужна ли она человеку. И о том, что будет, если вдруг можно было бы купить чувство любви.

— Некий налет философии присутствует, да?

— Не просто налет, а сама философия (смеется).

— Ваш фильм фантастический? Потому что есть некая корпорация, которая предлагает некие необычные услуги…

— Он не фантастический, там фантастика вся рассеивается. Но начинается все как мистика, да, однако потом мы ее рассеиваем…

— Как вы отбирали актеров на главные роли? По какому принципу?

— Актеры у нас были с самого начала в этой истории, потому что это очень дружественный проект, и мы все, в общем-то, были сразу, с самого начала. И я писала [сценарий] под своих друзей.

— Ну, то есть те же Игорь Петренко, Иван Стебунов, Евгения Крегжде — это все ваши друзья?

— Да, именно. Игорь, правда, не сразу был. Я не знала, кого взять на эту роль (президента корпорации Ad Libitum. — Прим. ФАН), думала, думала… И вот как-то раз сказала Петренко: «Игорян, может, сыграешь?» И он такой: «А давай!»

— Судя, например, по вашему Instagram, вы художница. Так?

— Да.

— Тогда как к вам пришла идея снять фильм — написать сценарий, сесть в кресло режиссера? Если не секрет, конечно.

— Не секрет! Вообще, я по первому образованию актриса, а по второму — сценарист кино. Художница я постольку-поскольку (смеется). Просто написалась вот такая история, которую я не смогла никому отдать, потому что она была мне слишком дорога. Я поняла, что должна сделать ее сама. И я знала, как это сделать.

— Что-то интересное было во время съемочного процесса?

— Да каждый съемочный день — это что-то очень интересное! Много чего было, конечно, включая тяжелое. Например, у нас пропал материал на семь съемочных дней! Это было очень болезненно, даже страшно, настоящая детективная история внутри. Но по счастливой случайности, по счастливым обстоятельствам нам удалось найти материал, подключив все службы, которые только можно было.

— Какие у вас дальнейшие планы в кинематографе? Будете еще что-нибудь снимать?

— Очень хотелось бы. Во-первых, я буду снимать сейчас одну историю как приглашенный режиссер, но это совсем другое блюдо, это совсем другой вид спорта, как бы я сказала. Но, конечно, я жду еще какую-нибудь потрясающую историю, которая бы меня зажгла. Потому что это [кинематограф] очень наркотическая вещь (смеется).

Фильм «Корпорация Ad Libitum» рассказывает о том, что некая компания готова исполнить любые желания, причем в первый раз это происходит на бесплатной основе. Но затем клиентам приходится платить очень дорогую цену…

В картине, имеющей слоган «Мы продаем то, что нельзя купить», также снялись Шамиль Хаматов, Дарья Белоусова, Антон Федоров, Кристина Бабушкина, Карэн Бадалов, Александр Ильин-младший и другие.

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