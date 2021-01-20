Прохор Шаляпин не придет на спектакль Волочковой в день ее рождения

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова празднует свой 45-ый день рождения. Как стало известно ФАН, друг артистки, певец Прохор Шаляпин не придет на торжественное мероприятие в честь юбилея танцовщицы.

Праздничное мероприятие будет закрытым, туда смогут попасть только близкие люди именинницы, которых она пригласит лично. Спектакль с участием самой Волочковой в главной роли «Балерина в зазеркалье» пройдет в театре «Тодес».

О дружбе Шаляпина и Волочковой известно давно, однако, как признался артист, на праздничном вечере балерины его не будет.

«Я нахожусь в Сочи, она меня позвала на свой день рождения. Я бы с удовольствием приехал, мы с ней в хороших отношениях. Я ее поздравил лично, но, к сожалению, я сейчас не в Москве», — сказал Шаляпин по телефону корреспонденту ФАН.

Быть может такая новость немного расстроила балерину, ведь последнее время она интенсивно готовилась к празднику, изнуряла себя тренировками и диетами. Хотя, как отметила сама артистка, к такому режиму ее тело уже привыкло, она всегда подобным образом готовится к ответственным мероприятиям.

Как призналась виновница торжества, первыми ее поздравили с 45-летием близкие люди — мама и дочь артистки Ариадна. Уже в полночь Волочкова напомнила поклонникам о празднике, разместив соответствующую информацию в Instagram. Пока «королева шпагата» готовится выйти на сцену и удивить зрителей своим шоу, ФАН вспоминает вместе с читателями, в каких скандалах звезда была замешана в прошлом году.