Поклонники аниме прокомментировали запрет мультсериала «Тетрадь смерти»

Колпинским районным судом Санкт-Петербурга было принято решение запретить распространение японских мультсериалов «Тетрадь смерти» и «Инуяшики».

В декабре 2020 года прокуратура подала иск о запрете распространения аниме. Экспертом от надзорного ведомства выступил Олег Эрлих, назвав «Тетрадь смерти» опасной для современного ребенка.

«Достаточно одного названия, чтобы говорить, что идет косвенное, но достаточно мотивирующее воздействие на ребенка. Это подталкивает детей размышлять в этом направлении и несет вред психике подростков», — такое мнение эксперта прокуратуры прозвучало сегодня на заседании.

Распространять аниме запрещено только на конкретном сайте, который был заявлен в иске, но на практике Роспотребнадзор может начать блокировать японский мультсериал везде.

ФАН поговорил с поклонниками культуры аниме и узнал, что они думают о запрете «Тетради смерти» и других попавших в этот список японских мультсериалов.

«Аниме изначально подразумевалось как мультипликация не только для подростков, но и для взрослых. Поэтому некоторые произведения несут в себе серьезный смысл, например «Могила светлячков» (знаменитая японская драма о Второй мировой войне. — Прим. ФАН) — самый яркий пример», — рассказала одна из поклонниц жанра аниме.

По ее мнению, запрет на распространения аниме, наоборот, будет еще больше привлекать детей и подростков. Из-за любопытства начнут смотреть «Тетрадь смерти» даже те, кто раньше подобным совсем не интересовался.

«Аниме не может нанести вред ребенку, если с ребенком предварительно говорить, показать ему культуру страны, в которой зародился этот жанр. До самоубийства детей чаще доводят тяжелые отношения с родителями, буллинг в школе, плохие оценки, непринятие обществом», — пояснила собеседница ФАН.

Она считает, что родителям не нужно запрещать детям смотреть аниме, и намного лучше смотреть его вместе. Детский психолог Наталья Наумова также отметила необходимость родителей участвовать в просмотре аниме, если ребенку действительно интересен этот жанр.