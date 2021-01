Три человека погибли при взрыве в Академии морских исследований Ливии

Триполи, 20 января. Мощный взрыв прогремел в Академии морских исследований на западе Ливии, сообщает Afrigate News.

Инцидент произошел на территории колледжа в квартале Ас-Сайяд района Джанзур западнее столицы североафриканского государства. Предположительно детонация неизвестного устройства случилась на складе боеприпасов, что привело к последующему пожару.

Представители Министерства здравоохранения Правительства национального согласия (ПНС) подтвердили гибель главы Академии морских исследований Ахмада Аюба и декана военно-морского факультета Салима Абу Салаха, которые находились в непосредственной близости от места взрыва.

#BREAKING: The blast killed the commander of the Naval Academy General "Ahmed Ayoub", the commander of the Naval College General "Salem Abu Salah", two soldiers and many got injured.#BreakingNews #Libya #Tripoli #ليبيا