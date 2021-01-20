Разрешение на строительство 25-этажных домов в Томске вызвало жаркие споры

Томск, 20 января. Депутаты Думы города Томска на очередном заседании вернулись к вопросу предельной высоты объектов капитального строительства. В конце декабря 2020 года были приняты изменения — теперь можно строить здания высотой до 75 метров, что соответствует 25 этажам.

После утверждения нового норматива некоторые депутаты и томские блогеры начали критиковать изменения, ссылаясь на отсутствие в городе пожарных подъемно-спасательных автомобилей, которые могли бы эвакуировать людей с высоты более 51 метра.

Заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров в ходе заседания подчеркнул, что в настоящее время Градостроительным кодексом РФ высота застройки никак не регламентируется. Исходя из этого, муниципалитеты в праве сами утверждать максимальную высотность зданий.

В заседании Думы также принял участие заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Роман Гельмес. По его словам, девятиэтажные дома обладают ограниченным набором средств защиты от пожара. Если высота здания превышает 27 метров, то к проекту требования ужесточаются — наличие пожарной сигнализации, система оповещения о возгорании, а также применение огнестойких строительных материалов. Представитель МЧС подчеркнул, что в городе есть 50-метровая автолестница, но из-за крупных габаритов ею затруднительно пользоваться в небольших дворах.

«Я скажу проще, если мы построим 100-этажное здание, то должна ли быть лестница (такой высоты. — Прим. ФАН)? Я отвечу, что таких нормативов нет. Более того, использование лестницы в 100-этажном доме практически невозможно. Автолестница — габаритное устройство. Она должна подъехать и выдвинуть опоры, и это не всегда возможно», — отметил Роман Гельмес.

Председатель Думы Чингис Акатаев в своем Telegram-канале прокомментировал итоги заседания.

«Этажность застройки окраин Томска во многом регулируется рынком: если люди не захотят жить в многоэтажках, они просто не станут покупать там квартиры. Соответственно, строители изменят проекты. Пока же в нашем городе дефицит жилья. Любого. И эта проблема волнует многих томичей. В результате комитет оставил разрешение на строительство 75-метровых зданий в силе», — написал Чингис Акатаев.

Строительство высотных домов в Томске началось около двух лет назад. На проспекте Комсомольском на данный момент строится 22-этажный жилой комплекс. А в микрорайоне Радонежский идет возведение 25-этажного дома.

Ранее ФАН сообщал, что в Томской области стремительно растут темпы строительства жилья. Архитектор поделился с ФАН своим мнением о реализуемых проектах в регионе.