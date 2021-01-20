Медицина ушла далеко вперед в лечении онкологических заболеваний, победить злокачественную опухоль удается даже на последних стадиях. Однако до сих пор точные причины возникновения рака не установлены, что порождает массу страхов и мифов об этой болезни. Самые распространенные мифы о раке — в материале ФАН.

Миф №1: рак всегда смертелен

Онкологическое заболевание крайне опасно, злокачественная опухоль действительно может привести к летальному исходу. Но различные виды злокачественных опухолей развиваются с разной скоростью. Нередко люди могут жить с раком довольно долго, и не всегда он становится причиной смерти. Кроме того, при выявлении рака на ранних стадиях и правильном лечении болезнь можно побороть или добиться ремиссии.

Миф №2: рак — болезнь пожилых

Несмотря на то, что пик заболеваемости приходится на пожилых людей, злокачественные опухоли могут возникать в молодом возрасте и даже у детей. У молодых женщин все чаще встречается рак молочной железы или рак шейки матки.

Миф №3: рак заразен

Раком нельзя заразиться. Жить с человеком с онкологическим заболеванием, пользоваться одними бытовыми приборами совершенно безопасно. Однако некоторые вирусы и бактерии могут повышать риск развития онкологических заболеваний, не будучи возбудителями рака.

Миф №4: рак вызывают электронные устройства

Миф об опасности бытового излучения довольно популярен. Некоторые считают, что способствовать появлению злокачественных опухолей могут телебашни, микроволновые печи или даже мобильные устройства. Это далеко не так. Рак не имеет конкретной причины, он может возникать из-за совокупности негативных факторов. Излучение компьютерного монитора, смартфона или микроволновки не несут никакого вреда здоровью.

Миф №5: рак можно излечить народными методами

Миф об эффективности народных средств против рака крайне опасен: вместо того чтобы обратиться за медицинской помочь, люди идут к знахарям. В итоге пациент теряет драгоценное время и лишь усугубляет болезнь, снижая шансы на излечение. Обращаться к народной медицине можно, поскольку для некоторых людей это может стать психологической поддержкой, но вместе с тем важно продолжать медицинские процедуры.