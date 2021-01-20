Что известно о первом трансгендере, который займет федеральный пост в США

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру трансгендера Рейчел Левайн на должность помощника министра здравоохранения, сообщает The Washington Post. Если предложение Байдена будет утверждено Сенатом, Левайн станет первым трансгендером, занявшим федеральный пост в США.

Предлагая кандидатуру Левайн, избранный президент США отметил, что она обладает лидерскими качествами и достаточным опытом, чтобы помочь людям справиться с последствиями пандемии COVID-19. По мнению Байдена, Левайн в состоянии помочь всем американцам, «вне зависимости от места их проживания, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и уровня трудоспособности».

Ранее Левайн возглавляла систему здравоохранения штата Пенсильвания и, по мнению демократов, хорошо себя зарекомендовала в борьбе с COVID-19. Ее назначение на должность министра здравоохранения штата было в свое время одобрено сенатом Пенсильвании, в котором большинство мест принадлежит республиканцам, на что Байден обратил особое внимание.

У тех, кто недоволен этим решением, другое мнение относительно профессиональных и человеческих качеств Левайн: в американской прессе фигурирует информация, что она распорядилась направлять больных с коронавирусом для лечения в дома престарелых, что привело к массовой смертности среди постояльцев этих учреждений. При этом непосредственно перед обнародованием этого приказа Левайн забрала свою мать из подобного заведения.

Рейчел Левайн окончила Гарвардский колледж и медицинский факультет Тулейнского университета, затем специализировалась по педиатрии и подростковой медицине в медицинском центре «Маунт-Синай» в Нью-Йорке.

Работала педиатром в Медицинском центре Университета Пенсильвании, в том числе оказывала помощь подросткам с расстройством пищевого поведения и представителям ЛГБТ. Много занималась темой наркотиков. Возглавляя систему здравоохранения Пенсильвании, Левайн выпустила приказ, разрешавший сотрудникам правоохранительных органов иметь при себе налоксон (препарат, помогающий при передозировке опиатами). Является сторонницей легализации медицинской марихуаны, сообщает Forbes.

Левайн, которую до трансгендерного перехода звали Ричардом, родилась в 1957 году в консервативной еврейской семье. В детстве получила традиционное еврейское образование, посещала синагогу, состояла в браке (в настоящее время в разводе). У Левайн двое детей.

Трансгендерный переход Левайн начала после 40 лет — в начале 2000-х. В начале 2010-х — совершила каминг-аут, после чего неоднократно подвергалась нападкам, в том числе в связи с так называемой «туалетной темой» (бурно обсуждавшийся в США закон от 2016 года, принятый в Северной Каролине и обязывающий трансгендеров пользоваться общественными туалетами в соответствии с полом, записанным при рождении).

Рейчел Левайн — не единственный трансгендер в публичной американской политике. В ноябре представитель демократов Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, занявшим место в сенате штата (речь идет о штате Делавэр).