Twitter заблокировал аккаунт нового парламента Венесуэлы

Каракас, 20 января. Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт нового состава Национального собрания (однопалатного парламента) Венесуэлы за «нарушении правил» социальной сети.
«Аккаунт заблокирован. Twitter блокирует учетные записи, не соответствующие стандартам Twitter», — говорится на странице учетной записи, созданной для депутатов.
Тем не менее сообщается, что аккаунт депутатов предыдущего созыва нацсобрания продолжает функционировать и помечается Twitter как проверенный.
Camaradas TWITTER suspendio la cuenta de nuestro Parlamento @LaNuevaAsamblea @Luis56275983@MiVzlaEmprende @juandelacruz587@Alix_PSUV88 @Alicia53532006 @Rafito_Herrera@SamuelH24563067 @jdmendezr71 @aspeaker66@BarretoAsuncion @rierajvlt @ritik_b @javieracol— nojaf (@nojaf2) January 19, 2021
@LuzBebita210 pic.twitter.com/46ct98EzoN
Новый состав парламента Венесуэлы был сформирован 5 января 2021 года, утверждено формирование трех специальных комиссий, в работу которых войдут среди прочего войдут вопросы, связанные с спорной территорией вдоль реки Эсекибо. В однопалатном законодательном органе Венесуэлы всего 277 мест: у правящей «Объединенной социалистической партии» (PSUV) 256 мест, у оппозиции — 21.
В новый состав Национальной ассамблеи не вошел проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо, который ранее занимал должность председателя парламента и провозгласил себя в начале 2019 года «исполняющим обязанности» президента Венесуэлы.