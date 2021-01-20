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Twitter заблокировал аккаунт нового парламента Венесуэлы

Twitter заблокировал аккаунт нового парламента Венесуэлы

Каракас, 20 января. Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт нового состава Национального собрания (однопалатного парламента) Венесуэлы за «нарушении правил» социальной сети.

«Аккаунт заблокирован. Twitter блокирует учетные записи, не соответствующие стандартам Twitter», — говорится на странице учетной записи, созданной для депутатов.

Twitter заблокировал аккаунт нового парламента Венесуэлы

Тем не менее сообщается, что аккаунт депутатов предыдущего созыва нацсобрания продолжает функционировать и помечается Twitter как проверенный.

Новый состав парламента Венесуэлы был сформирован 5 января 2021 года, утверждено формирование трех специальных комиссий, в работу которых войдут среди прочего войдут вопросы, связанные с спорной территорией вдоль реки Эсекибо. В однопалатном законодательном органе Венесуэлы всего 277 мест: у правящей «Объединенной социалистической партии» (PSUV) 256 мест, у оппозиции — 21.

В новый состав Национальной ассамблеи не вошел проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо, который ранее занимал должность председателя парламента и провозгласил себя в начале 2019 года «исполняющим обязанности» президента Венесуэлы.

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