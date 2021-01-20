Потеряли берега: Альгис Микульскис о реакции Лаврова на хамство дипломатов из ФРГ

На фоне пафосно-комичного возвращения в Россию известного в узких кругах блогера и последовавших за этим событий многие забыли о том, что финальная сцена в фарсе с его «отравлением» еще не сыграна. Глава российского МИД Сергей Лавров на прошедшей 18-го января пресс-конференции напомнил, кто именно должен закончить этот спектакль, а заодно предостерег его режиссеров от опрометчивых действий и реплик в адрес России. Подробности — у спецкора ФАН Альгиса Микульскиса.

Мне кажется, или Германия на самом деле с некоторых пор «потеряла берега» в отношениях с Россией? Нет, ну а как, если призывы «оказать давление» или даже «вести диалог с позиции силы» звучат в речах немецких политиков и журналистов все чаще? Поначалу слушать о «силе» — особенно от «министерок» обороны Урсулы фон дер Ляйен и ее сменщицы Аннегрет Крамп-Карренбауэр — было даже как-то забавно…

«Мы должны усилить нашу позицию! — заявила недавно Крамп-Карренбауэр по поводу модернизации Российской армии. — Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем».

«Всегда» и «хорошая позиция» — это как? К событиям, последовавшим за 22 июня 1941 года, сказанное тоже относится? Ну, если уж «всегда»? Аккуратнее со словами надо, барышня… Особенно в вашей стране.

А незадолго до начальниц Бундесвера к «жесткому сдерживанию России» призвал и министр иностранных дел Германии Хайко Маас…

Так бы продолжалось и дальше, но всякое терпение, в том числе и знаменитое русское, — небезгранично. У Москвы оно начало иссякать после того, как Ангела Меркель от имени возглавляемого ею правительства обвинила Россию в покушении на жизнь Алексея Навального…

«Специалисты лаборатории Бундесвера предоставили четкий результат анализа: Навальный стал жертвой покушения с использованием боевого химического нервнопаралитического вещества семейства «Новичок». Наличие этого яда в анализах не подлежит сомнению», — заявила глава Бундестага 2 сентября 2020 года.

«Бремя доказательства вины лежит на обвинителе». Знаком ли этот принцип, пришедший к нам из римской правовой школы, немецким юристам? Теперь уже и непонятно… Потому что сразу после обвинений России в лиходействе фрау бундесканцлерин и присные ее «легли на дно», и все запросы к ним по поводу предоставлений вещественных доказательств и результатов анализов, которые могли бы подтвердить факт отравления блогера, оставались без ответа. Выглядело это примерно так: «Вы виноваты — вам и оправдываться!»

Damen und Herren, вы ошибаетесь! Современное европейское, да и мировое право выглядит не так! Оно выглядит ровно наоборот, и я бы посоветовал вам прислушаться не к тем, кто руководит вашими действиями — уж не знаю, «голоса» ли это в ваших головах или некие люди из плоти, — а к министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, который всегда говорил и говорит дельные вещи:

«Если вы хотите узнать правду, то будьте вежливыми людьми и законопослушными, выполняйте свои обязательства, не прибегайте к методам дипломатического хамства, заявляя, что мы вам ничего не дадим, вы отравители по определению. Мы так разговаривать не будем. Именно это является внешнеполитическим измерением, за которое МИД отвечает во всей этой истории. И так себя вести нашим партнерам нельзя».

Вы ведь жаждете справедливости, Damen und Herren, не так ли? Так в чем же дело? Помогите ее торжеству и совершите все положенные в таких ситуациях процедуры, а не занимайтесь отписками! И слушайте Лаврова:

«У нас, с точки зрения внешнеполитического ведомства, остается только один вопрос. Господа немцы, французы, шведы, выполните свое международное обязательство, предъявите результаты тех анализов, которые, по вашему утверждению, содержат некое, причем еще неизвестное, поскольку оно в списках ОЗХО не значится, боевое вещество».

Кстати, еще раз: ваши истерики по поводу «шереметьевского задержания» и требования «немедленно отпустить» — не являются основаниями для отмены предоставления требуемой с вас доказательной базы (если она, конечно, есть). Скорее всего, они являются просто туманом, за которым вы пытаетесь скрыть собственные, совсем не шуточные, проблемы.

И вам ли, немцам, не знать о том, что если Россия чего-то от Европы хочет — она своего рано или поздно добьется и результаты ваших «исследований» ею будут получены? Иначе — никак. Иначе — опять «цитата Лаврова»:

«Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, что бы нам кто об обратном ни говорил».

На этом можно и закончить. Сергей Лавров в очередной раз напомнил про то, что русские медленно запрягают, но некоторым лучше не дожидаться момента, когда они поедут. Времена «Мистера Да» — Андрея Козырева — давно в прошлом, как в прошлом и времена, когда с Россией можно было не считаться. Теперь — либо на равных, с соблюдением норм приличия и выполнением взаимных договоренностей, либо так, как решат русские.

Что касается вашего Неотравимого Джо — он посидит пока, а там видно будет.