Аналитики рассказали, как доллар помогает рублю укрепиться

Укреплению рубля способствует вновь начавшееся ослабление доллара на мировом рынке, к таким выводам пришли аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Рубль/доллар

Как считают аналитики, устойчивость цен на нефть, а также отсутствие каких-либо решений по санкциям в отношении РФ позволяют рублю сохранять устойчивость с тенденцией к укреплению.

«С пятницы рубль находится в диапазоне примерно 73,3-74,4 за доллар, но утро 20 января начал с укрепления к 73,3 и, вполне возможно, попытается пробить вниз отметку в 73 с дальнейшим потенциалом движения к 72,5», — отмечают эксперты издания.

Кроме того, считают эксперты, укреплению рубля способствует и вновь начавшееся ослабление доллара на мировом рынке. В частности, индекс DXY, отражающий динамику стоимости доллара по отношению к шести основным мировым валютам, после роста в понедельник, 18 января, до почти 91 пункта сегодня снижается в район 90,3.

«Ослабление доллара, в свою очередь, связано с ожиданием новых стимулов поддержки экономики США. По сути очередных денежных вливаний в экономику после выступления вчера в Сенате США кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен», — добавили эксперты издания.

Также рынок, похоже, поверил, что новой администрации Джозефа Байдена пока не до жестких санкций против РФ, так как должны пройти инаугурация президента и назначения на основные посты в правительстве. Да и полноценная работа Конгресса США начнется еще через месяц-два.

На этой неделе пока ожидаем продолжение постепенного укрепления рубля в диапазоне 72-72,5.