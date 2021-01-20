Право на суррогатное материнство в России могут ограничить

Группа депутатов Госдумы хочет ограничить право на суррогатное материнство, введя цензы по возрасту, официальному брачному статусу и гражданству. Такой законопроект парламентарии обсудят 20 января на заседании рабочей группы, посвященной регулированию вывоза иностранцами детей через процедуру суррогатного материнства. Сторонники новеллы настаивают на скорейшем введении ограничения, а противники убеждают в его неконституционности.

О том, как новые предложения могут повлиять на жизнь россиян, читайте в материале ФАН.

Первый шаг в борьбе с эксплуатацией женщин

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым подготовила документ, регулирующий сферу суррогатного материнства в России. Авторы инициативы предлагают запретить пользоваться услугами суррогатных матерей, помимо одиноких людей, иностранцам, а также гражданам моложе 25 и старше 55 лет.

Помимо этого, новелла устанавливает запрет на посреднические услуги в сфере суррогатного материнства и рекламу этих сервисов.

В Госдуме убеждены, что на фоне череды смертей новорожденных и громких уголовных дел, начатых Следственным комитетом РФ по факту торговли и вывоза иностранцами детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, усилилось социальное напряжение. Как утверждают депутаты, на сегодняшний день отсутствуют правовые механизмы контроля за судьбой таких детей, заказ и вывоз младенцев, рожденных сурматерями, осуществляется беспрепятственно.

«Считаю, что рождение детей за деньги на продажу иностранцам — это абсолютно позорное для нашей страны явление. Его надо запретить. Нужно сделать все, чтобы это было под четким, твердым, жестким контролем государства и никакой продажи детей за границу не было», — заявлял ранее один из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Как уточнял депутат, законодатели будут работать вместе с комитетом ГД по безопасности и борьбе с коррупцией. Соисполнителем может выступить и думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, сообщил ФАН глава комитета Сергей Гаврилов.

Он назвал разрабатываемые законодательные изменения «адекватными и отвечающими позиции традиционных религиозных конфессий».

«Целесообразным представляется применение технологий суррогатного материнства по медицинским показаниям в рамках зарегистрированного брака, — отметил парламентарий. — Это первый шаг в борьбе с эксплуатацией женщин и торговлей детьми. Возможно, наш комитет будет соисполнителем по данному законопроекту».

Споры в вопросе оформления родительских прав

В настоящее время судебная практика по спорам относительно суррогатного материнства неоднозначна, рассказала ФАН член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина. Наиболее часто, по ее словам, встречаются споры в вопросе оформления родительских прав генетических родителей.

«Сейчас в России реализуется принцип приоритета факта беременности женщины, родившей ребенка в результате имплантации ей эмбриона, полученного от генетических родителей при оформлении родительских прав, — объяснила юрист. — Для того, чтобы потенциальные родители были записаны в качестве родителей ребенка в свидетельстве о рождении, необходимо согласие суррогатной матери».

Отметим, что этот вопрос еще в 2018 году рассматривал Конституционный суд России. Тогда судья Александр Кокотов выразил особое мнение, в котором заявил, что принцип безусловного права суррогатной матери оставить рожденного ребенка себе теряет силу. В связи с этим, возможно, будет более честным закрепить модель разрешения дела с учетом интересов ребенка законодательно, изначально учитывая новорожденного как ребенка именно генетических родителей, а не суррогатной мамы, добавил судья.

Как объяснил Кокотов, сейчас суррогатные мамы, решаясь оставить ребенка себе, — а по закону они как будто имеют на это право, — проигрывают судебные тяжбы, лишаются ребенка, да еще и остаются должны по договору.

Сложная судебная практика лишь подтверждает необходимость закона о суррогатном материнстве, убеждена Скрябина. Россия — одна из немногих стран, где разрешено не только безвозмездное, но и коммерческое суррогатное материнство. Некоторые моменты, связанные с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в которые входит суррогатное материнство, регулируются Семейным кодексом РФ, федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также федеральным законом «Об актах гражданского состояния». Как пояснила Скрябина, для полного регулирования вопросов, связанных с суррогатным материнством, их недостаточно.

«В России уже давно назрела проблема правовой неопределенности регулирования данных правоотношений, — обратила внимание собеседница ФАН. — Разрешить конфликты интересов поможет лишь тщательная подготовка законодательных актов совместно как с юристами, так и специалистами в области медицины, в частности занимающимися ВРТ».

По мнению эксперта, нужно усовершенствовать вопросы оформления родительских прав, исключить неопределенность договора суррогатного материнства, а также защитить интересы обеих сторон — как суррогатной матери, так и генетических родителей. Следует законодательно закрепить штрафные санкции за отказ от подписания согласия на передачу ребенка, а также компенсацию суррогатной матери при отказе забрать малыша.

Законопроект ограничивает права россиян

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила резко против идеи ограничить суррогатное материнство. В своем Telegram-канале она заметила, что такая технология дает надежду людям с проблемами репродуктивной функции, но предложенные поправки существенно ограничивают доступ к ней не только иностранцам, но и гражданам России.

«Миллионы россиян воспитывают детей в одиночку, и такие семьи ничем не хуже других, — убеждена Пушкина. — Да и супружеской паре, нуждающейся в услугах суррогатной матери, придется получать для этого решение консилиума врачей. Это излишняя бюрократия и явная почва для коррупции».

По мнению депутата, вызывают вопросы и ограничения по возрасту. Семейный кодекс России разрешает вступать в брак с 18 лет, возраст молодежи повысили до 35 лет, а пенсионный возраст у женщин и мужчин — до 60 и 65 лет, соответственно. Пушкина удивляется, почему услуги суррогатного материнства при этом должны быть доступны только людям в возрасте от 25 до 55 лет.

Кроме того, непонятно, какие органы власти будут вести реестр применения технологий замещающего материнства, кто будет нести ответственность за конфиденциальность персональных данных и в какую сумму это обойдется налогоплательщикам.

По мнению парламентария, самая большая проблема в том, что законопроект противоречит базовым нормам Конституции. Так, статья 19 гарантирует равенство всех граждан перед законом и судом. И если, к примеру, человек не состоит в браке, это не является основанием для ограничения его прав.

«Авторы законопроекта признают, что никакой официальной информации о количестве суррогатных матерей и рожденных ими детей на сегодняшний день нет, — отметила Пушкина. — При этом они делают вывод, что потребность в услугах по суррогатному материнству для граждан России оценивается как незначительная. Эта противоречивая мысль, взятая с потолка, может лишить возможности стать отцом или матерью большое число россиян».

Напомним, что в январе 2020 года в Москве начали возбуждать уголовные дела о торговле детьми. Это произошло после того как в одной из квартир в подмосковном Одинцове обнаружили четырех новорожденных детей. Один из младенцев был мертв. В июне прошлого года полиция обнаружила еще пятерых малышей в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С ними находились две женщины — няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, предположительно, является суррогатной матерью одного из детей.