Психолог объяснила, как следует одевать детей на пляже

Отдыхавшую на Бали с маленькой дочкой Мией известную певицу Риту Дакоту осудили за отсутствие бюстгальтера на трехлетнем ребенке. Как следует отдыхать и одевать детей на пляже, ФАН рассказала детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

О неприятной ситуации знаменитость рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Незнакомая девушка довольно агрессивно высказала свое мнение в адрес Дакоты и внешнего вида ее дочери. На этот счет детский психолог высказала свое мнение.

«В целом ребенок до трехлетнего возраста стыда не испытывает, и его никаким образом не беспокоит внешний вид. После трехлетнего возраста ребенку уже важно быть одетым», — говорит эксперт.

Наталья Наумова считает, что уже годовалого малыша следует приучать закрывать свои интимные места. И дело здесь не только в гигиене.

«На общественных пляжах порой находятся разные люди. Очень много случаев, связанных с педофилами. В целом ребенок более защищен, когда его гениталии прикрыты», — объясняет психолог.

По мнению Натальи Наумовой, ребенку важно себя защитить и сказать: «Меня нельзя трогать». Однако, если у ребенка не сформировано понимание интимной зоны, у него не «сработает сигнализация», и он не сможет рассказать об опасности.

После трехлетнего возраста, по мнению специалиста, детей на пляже следует одевать в обязательном порядке, так как в этом возрасте они начинают осознавать свое тело, отделяют себя от мамы и начинают чувствовать себя самостоятельной личностью.

«Как раз в этом возрасте закладываются установки, как себя оберегать. Ребенок понимает, что интимные зоны прикрываются, значит, другим людям нельзя смотреть на эти части тела, нельзя их трогать. Он запоминает, что нельзя посторонним давать доступ к таким зонам», — объясняет Наталья Наумова.

Кроме того, психотерапевт полагает, что из-за неправильного воспитания у ребенка могут появиться проблемы со сверстниками, к примеру, в детском саду.

«Если ребенку позволять длительное время гулять раздетым по пляжу, то это станет нормой для него, даже когда он находится в детском саду», — полагает психотерапевт.

Таким образом, эксперт делает вывод, что до трех лет родители сами делают выбор, одевать или не одевать своего ребенка, а вот по достижении этого возраста делать это необходимо в обязательном порядке.

Что же касается нудистских пляжей, где приняты особые порядки во внешнем виде посетителей, то такие места могут нанести ребенку значительный вред.

«Посещение нудистских пляжей детям вредит. Это вызывает раннюю сексуальность, что может повлечь ранние половые связи. Они могут начать интересоваться интимной жизнью раньше подходящего для этого возраста», — заключила детский психолог.

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