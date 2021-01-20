Депутат Госдумы Железняк предрек Трампу изгнание из политики США

Действующий президент Дональд Трамп остался чужаком для американской элиты и может быть изгнан из политики США. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Президентство Дональда Трампа, которое он сам назвал успешным, вряд ли назовут таковым даже его политические сторонники, — сказал он. — Чужак для американской элиты Трамп остался таковым и может быть окончательно изгнан из рядов истеблишмента, несмотря на его намерение сохранить себе место в политике США».

По словам депутата, управление Америкой в последние четыре года выглядело как ряд довольно непоследовательных шагов. Железняк убежден, что решения 45-го президента США привели к увеличению внешнего долга этой страны, социальным взрывам и обострению расовых противоречий, кризису в системе здравоохранения, ухудшению отношений Вашингтона с союзниками, развязыванию экономических войн и демонтажу международной системы безопасности.

По мнению Железняка, вряд ли стоит ожидать, что новые власти Соединенных Штатов кардинально изменят ситуацию как внутри страны, так и на внешнем периметре, несмотря на озвученные намерения.

«Системный кризис в США, который весь мир наблюдает в прямом эфире американского политического шоу, не решить сменой президента-республиканца на демократа, — пояснил парламентарий. — Если обратить внимание на заявления Джо Байдена относительно социально-экономической программы, мы увидим отголоски программы Трампа, который, так же как его оппонент, обещал вернуть производство в США, сделать Америку еще сильнее».

По словам парламентария, Байден попытается наладить испорченные при Трампе отношения с Европой и, возможно, вернуться к некоторым международным соглашениям. Но без внешнего врага, которым, вероятнее всего, будет вновь названа Россия, Штатам не обойтись, предупреждает Железняк. Он также полагает, что никакого разворота Америки во внешней политике России ожидать не следует.