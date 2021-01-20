Сокращение Россией вложений в госбумаги США может плохо кончиться для доллара

Если Вашингтон заморозит российскую или, например, китайскую долю в своем государственном долге или ограничит действия любого другого заемщика, то начнется перенастройка мировых правил работы финансовых рынков. Об этом в комментарии ФАН рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Сокращение вложений

РФ в ноябре 2020 года сократила объем вложений в американские государственные ценные бумаги с 6,1 млрд долларов (в октябре) до 4,9 млрд долларов. Такая информация следует из опубликованных документов Министерства финансов США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 1,5 млрд долларов вместо 2,6 млрд долларов месяцем ранее. На долю краткосрочных — 3,4 млрд долларов по сравнению с 3,5 млрд долларов в октябре.

«Все может плохо кончиться»

Анна Бодрова считает, что инвестиции в гособлигации США — это вариант диверсификации вложений, которых у России сформировано на большие суммы. Здесь нет политики, зато есть очень гибкий подход к созданию резервов и управлению ими. В этом свете отношение к доле гособлигаций в составе российских инвестиционных резервов очень даже продуктивное. Состав доли меняется в зависимости от доходности бондов, такую практику применяет не только Россия, и это совершенно здравый подход.

«Россия за последние пять лет значительно снизила свои резервы в госдолге США. На фоне сложных политических событий и недружественных действий Вашингтона в адрес Москвы это решение правильное и логичное. Финансовая система США сегодня относительно устойчивая, однако растут ее риски на фоне роста госдолга страны», — пояснила Анна Бодрова.

По ее мнению, сегодня перед США стоит важная задача — сохранить статус первоклассной финансовой державы и первоклассного заемщика. Если Вашингтон заморозит российскую или, например, китайскую долю в своем госдолге или ограничит действия любого другого заемщика, то начнется перенастройка мировых правил работы финансовых рынков. Все может в итоге кончиться не в пользу американского доллара и раздутого госдолга США.

Напомним, в 2018 году Россия резко сократила вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 млрд долларов до 48,7 млрд долларов, а в мае — до 14,9 млрд долларов. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до 9,3 млрд долларов.