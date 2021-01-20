Жильцы ЖК «Домодедово парк» полтора года пользуются ржавой водой

Жильцы комплекса «Домодедово парк» в Подмосковье последние полтора года регулярно обращаются с жалобами в администрацию и надзорные органы. В квартирах из кранов периодически течет ржавая вода с резким запахом.

По словам жильцов, проблема появилась после сдачи новых корпусов застраивающегося комплекса. Тигран Айрапетян рассказал ФАН, что от плохой воды не спасают ни постоянные проверки надзорных органов, ни регулярные промывки труб, ни специальные фильтры.

«Жильцы первых сданных корпусов не сталкивались с проблемой, пока не стали подключать новые дома. Это все длится полтора года, в последнее время еще чаще, практически каждый месяц. Льется жижа из-под крана, вонь стоит. Постоянно делают какие-то промывки, то горячей воды, то холодной, но это особо не меняет ситуацию. Как была эта авария, так ничего и не меняется», — сообщил Айрапетян.

По словам собеседника ФАН, обращения жильцов рассматриваются администрацией так долго, что надзорные органы просто не успевают фиксировать нарушения качества воды.

«Пока наши жалобы доходят, «Павловский водоканал» успевает все устранить. Надзорные органы фиксируют, что вода чистая, уходят, а через месяц опять льется желтая вода. Я лично раз пять обращался, причем не только в администрацию, мы и коллективную жалобу писали в прокуратуру. Идут одни отписки и обещания. Все сваливают на жильцов, мол, они воду неправильно открывают, то у них что-то протекло», — поделился Тигран Айрапетян.

Директор ООО «Павловский водоканал» Сергей Сидоров прокомментировал ситуацию и рассказал корреспонденту ФАН, как на этот раз будет исправляться ситуация с некачественной водой в квартирах ЖК «Домодедово парк» и есть ли вероятность навсегда закрыть этот вопрос.

«Где-то раз в три месяца у нас такие ситуации возникают, мы с ними регулярно боремся. Жалобы продолжаются, но их стало меньше. Вода действительно была желтого оттенка, мы устраняли это промывкой водопровода гидропневматическими способами, то есть мы периодически закрываем участки сети, промываем их. Сейчас мы дополнительно делаем сброс с низких точек, где может возникать застой мутной воды», — рассказал директор «Павловского водоканала».

Сергей Сидоров отметил, что в течение последней недели вода стала хуже из-за новой системы очистки.

«Мы сейчас берем на вооружение опыт других водоканалов. 13 января мы сделали установку по хлорированию водопровода. Сейчас идет реакция на эту систему. Активный хлор начал работать, сбивать со стенок водопровода частички железа, они как раз и попадают в воду. Это происходит при смене скорости воды, когда все ее открывают, происходит срыв отложений железа, которые и красят воду», — объяснил собеседник Федерального агентства новостей.

На вопрос, когда у людей снова появится чистая вода, директор ООО «Павловский водоканал» пообещал, что это произойдет еще до конца текущей недели.

«Мы пытаемся этот момент негативный сейчас пережить, мы все продезинфицировали, промыли, вода уже на этой неделе будет идеального качества. Думаю, завтра-послезавтра устраним проблему полностью», — заверил Сергей Сидоров.

Начальник пресс-службы администрации городского округа Домодедово Лилия Золотова сообщила ФАН, что сейчас продолжается претензионная работа по факту предоставления некачественной воды.

«Администрацией были направлены письма в домодедовскую прокуратуру и Роспотребнадзор для проведения проверок», — рассказала Золотова.

На официальном сайте администрации Домодедово указано, что на время проведения технических работ для жителей ЖК управляющей компанией ДЭЗ «Капитал» организована раздача питьевой воды. Также в связи с предоставлением услуги подачи некачественной воды жителям ЖК «Домодедово Парк» будет произведен перерасчет оплаты за ГВС и ХВС.