Катастрофа с норвежским фрегатом подтвердила кризис профессионализма в НАТО

Печальная история с норвежским фрегатом Helge Ingstad, угодившим из-за халатности экипажа под таран танкера, является ярким свидетельством нарастающего в ВМС стран НАТО кризиса профессионализма.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший хронологию катастрофы Helge Ingstad.

Таран в темноте

Во второй половине января 2021 года в СМИ просочилась информация о том, что ВМС Норвегии наконец-то определились с дальнейшей судьбой своего фрегата с управляемым ракетным оружием Helge Ingstad (типа Fridtjof Nansen).

Кратко напомним обстоятельства инцидента, «прославившего» данный корабль.

8 ноября 2018 года в предрассветной темноте новейший норвежский фрегат Helge Ingstad (бортовой номер «313») возвращался в свою базу Хаконсверн после окончания широкомасштабных учений НАТО Trident Juncture 18. Неподалеку от нефтяного терминала Стуре корабль оказался на пути танкера Sola TS, шедшего под флагом Мальты. Несмотря на то, что танкер по радио предупреждал фрегат об опасном сближении, Helge Ingstad отворачивать не стал, тем самым подставив свой правый борт под форштевень танкера.

В результате столкновения танкера дедвейтом 112 939 тонн с фрегатом, имеющим водоизмещение 5290 тонн, последний получил обширные повреждения надводной части и подводную пробоину, а также лишился управления. Буксиры едва успели оттянуть быстро погружающийся фрегат на мелководье к терминалу. Там с корабля был эвакуирован весь экипаж, включая восьмерых моряков, травмированных во время столкновения.

Удивительно, но никто из 137 членов экипажа, находившихся на борту Helge Ingstad в момент столкновения, не погиб. Судьба же самого фрегата оказалась более печальной. Несмотря на все усилия спасателей, к рассвету «триста тринадцатый» затонул. Над водой осталась только часть башнеподобной мачты корабля с антеннами РЛС. Ошарашенное случившимся командование ВМС Норвегии было вынуждено объявить о приостановке спасательной операции…

Танкер Sola TS в ходе столкновения тоже пострадал: судно утратило правый якорь, а на мортире клюза была содрана краска…

Для норвежской общественности потеря буквально на ровном месте современного и весьма дорогостоящего боевого корабля оказалась настоящим шоком. Поскольку никому сор из избы выносить не хотелось, результаты расследования были сформулированы и преданы огласке в крайне обтекаемых выражениях. Но даже в таком варианте причины гибели фрегата Helge Ingstad оказались весьма скандальными.

Фрегат не предупредил о факте своего присутствия Fedje VTS — местную службу движения судов, занимавшуюся координацией всего морского трафика в прилегающей к терминалу Стуре акватории.

Оказавшись в темноте на фарватере с весьма оживленным движением, командование Helge Ingstad внезапно приняло решение провести некие «навигационные учения». В результате вахтенные боевого корабля сосредоточились на отработке вводных, а не на контроле за окружающей обстановкой.

Попутно на фрегате зачем-то отключили аппаратуру автоматической идентификационной системы. К этому добавилась ошибка сигнальщиков Helge Ingstad, принявших ослепительно иллюминированную палубным освещением громаду танкера Sola TS за… нефтяной терминал Стуре.

При этом фрегат имел ход целых 17 узлов, то есть двигался непозволительно быстро.

И так далее, и тому подобное.

Окончательный приговор

Одновременно со следствием не прекращалась работа по спасению затонувшего фрегата. Водолазы откачали с корабля топливо, частично демонтировали вооружение, извлекли и утилизировали боеприпасы. Сроки подъема «утопленника» неоднократно переносились из-за неблагоприятных погодных условий, пока, наконец, 28 февраля 2019 года Helge Ingstad не удалось поставить на ровный киль и извлечь на поверхность.

3 марта «триста тринадцатый» доставили туда, куда он так и не смог попасть 8 ноября — в базу Хаконсверн.

Далее норвежцы оказались перед непростым выбором: где в словосочетании «списать нельзя восстановить» поставить запятую?

Освидетельствование фрегата в Хаконсверне выявило крайне удручающую картину. Таран танкера и многомесячное пребывание Helge Ingstad в затопленном состоянии, сопровождавшееся еще и ударами корпуса корабля о скалистое дно во время штормов, обернулись выходом из строя всего электрооборудования на борту «утопленника». Под вопросом оказалась также возможность реанимации главной энергетической установки корабля.

17 мая 2019 года пресс-служба Минобороны Норвегии опубликовала мнение генерального инспектора норвежских ВМС адмирала Хаакона Брюн-Ханссена, посчитавшего, что полное восстановление фрегата Helge Ingstad, скорее всего, окажется нерациональным. Свое мнение адмирал обосновал данными соответствующих расчетов.

Согласно им, возвращение в строй «триста тринадцатого» займет порядка пяти лет и потребует расходов в размере 1,6 млрд долларов. Меж тем постройка нового фрегата типа Fridtjof Nansen займет те же пять лет, но обойдется норвежской казне, с учетом современных реалий, в сумму от 1,2 млрд до 1,5 млрд долларов. Так что для Норвегии построить новый Helge Ingstad заметно дешевле, чем «оживить» старый.

Тем не менее, надежда на «воскрешение» фрегата сохранялась до второй половины января 2021 года, когда на сайте норвежского оборонного закупочного ведомства Forsvarsmateriell (FMA) был опубликован окончательный приговор. В короткой заметке FMA сообщило, что выдало норвежской компании Norscrap West AS контракт на 60 млн крон (7 млн долл.) на утилизацию фрегата Helge Ingstad. Последняя точка надводно-подводной одиссеи «сто тринадцатого» будет поставлена в Ханетангене, где подрядчик обязуется полностью разобрать списанный фрегат к концу 2021 года.

Вот так печально закончилась история норвежского фрегата, введенного в строй только в сентябре 2009 года и оснащенного знаменитой американской корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. Казалось бы — ну бывает. В конце концов, не просто же так в делопроизводстве морского ведомства дореволюционной России существовал официальный термин «неизбежная в море случайность».

Но в том-то и дело, что чем дальше, тем таких «неизбежных в море случайностей» в хронике аварийности ВМС стран НАТО становится больше и больше.

Количество переходит в качество

Все инциденты перечислять не станем, но ряд наиболее известных за последние 5 лет все же упомянем.

9 декабря 2015 года в Кильском канале фрегат ВМС Германии Mecklenburg-Vorpommern столкнулся с контейнеровозом Nordic Bremen.

20 июля 2016 года британская атомная многоцелевая подводная лодка Ambush, находясь на перископной глубине, столкнулась в международных водах в районе Гибралтарского пролива с танкером Andreas.

18 августа 2016 года в Тихом океане американская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами SSBN-743 Louisiana столкнулась с судном снабжения T-AGSE-3 Eagleview.

31 января 2017 года американский крейсер CG-54 Antietam, стоявший на якоре в Токийском заливе, вылетел на мель.

17 июня 2017 года у южного побережья Японии американский эсминец DDG-62 Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal.

1 августа 2017 года в районе Малаккского пролива к востоку от Сингапура эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся с танкером Alnic MC.

21 июня 2018 года произошел взрыв зенитной управляемой ракеты Standard SM-2 Block IIIA на германском фрегате Sachsen неподалеку от авиабазы Аннейя.

14–15 ноября 2019 года случился пожар на американском универсальном десантном корабле Iwo Jima в Мейпорте.

12 июня 2020 года пожар вспыхнул на французской многоцелевой атомной подводной лодке Perle в Тулоне.

12–16 (!) июля 2020 года — пожар на американском универсальном десантном корабле Bonhomme Richard в Сан-Диего.

Вам не кажется, что количество этих инцидентов постепенно переходит в качество?..

Следует понимать, что каждое такое ЧП влекло за собой не только большие траты на восстановление боеспособности получившего повреждения корабля, но и зачастую гибель личного состава (например — 10 человек на USS John S. McCain), а также списание ценной боевой единицы. Последнее имело место не только с Helge Ingstad, но и с имеющим водоизмещение 40 тыс. тонн бывшим флагманом третьей ударной экспедиционной группы ВМС США универсальным десантным кораблем Bonhomme Richard, только-только отмодернизированным для использования новейших малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.

«Если деньги останутся»

При этом за кадром остаются многочисленные проблемы, всплывающие при постройке военных кораблей в ВМС стран НАТО. Об истории с некачественным противогидролокационным покрытием корпусов американских атомных субмарин ФАН уже писал. К этому можно добавить затяжную эпопею с вводом в строй «грешащих» постоянными поломками американского атомного авианосца Gerald R. Ford и британского «плавучего аэродрома» Prince of Wales. И конечно, нельзя не вспомнить о регулярно выходящих из строя редукторах главной энергетической установки «литоральных» боевых кораблей ВМС США типа Freedom, из-за чего один такой вымпел, USS Detroit, в октябре 2020 года во время выхода на боевую службу в южноамериканские воды фактически вообще лишился хода.

О чем нам говорит вышеописанная картина? О том, что в своем стремлении как можно сильнее накачать свои военно-морские бицепсы блок НАТО подошел к опасной грани, за которой усилия, направленные на поддержание профессионализма экипажей кораблей, уже не соответствуют темпам устроенной Альянсом гонки вооружений на море.

Раз уж мы начали этот текст с истории несчастного Helge Ingstad, упомянем одну характерную деталь, связанную с эксплуатацией норвежцами пятерки фрегатов типа Fridtjof Nansen.

Для управления этими кораблями, которые были буквально битком набиты хай-теком, требовались весьма квалифицированные экипажи. Подготовка высококлассных специалистов обходилась дорого, что для норвежских военных моряков, недавно ухнувших уйму денег в постройку новых фрегатов, представляло серьезную проблему. В общем, наскребать профи на всю пятерку «Нансенов» Норвегии удавалось не всегда. Неоднократно один-два новейших норвежских фрегата застревали у причала просто из-за того, что у ВМС не хватало подготовленных специалистов для укомплектования их экипажей. На тех же кораблях, экипажи которых все-таки удавалось укомплектовать, нередко отмечались случаи недостаточного профессионализма…

Стоит ли после этого удивляться множеству ошибок, что были допущены на главном командном пункте Helge Ingstad 8 ноября 2018 года? Нет, конечно. Столкновение фрегата с танкером стало закономерным итогом сложившейся в НАТО практики «дайте нам побольше дорогостоящего вооружения, а специалистов для его обслуживания мы уж как-нибудь обучим. Если деньги останутся».

Пора понизить градус

А что если бы на месте угодившего под таран танкера оказался не норвежский фрегат, а американская, британская или французская атомная подводная лодка с межконтинентальными баллистическими ракетами на борту? Подозреваем, что результаты такого столкновения могли бы стать фатальными не только для экипажей субмарины и танкера, но и для жителей близлежащего норвежского побережья.

Словом, инцидент с Helge Ingstad — это еще один повод для НАТО задуматься над вопросом: а туда ли мы идем? Быть может, уже пора понизить градус конфронтации с Россией и Китаем, чтобы заняться решением собственных проблем? И лучше бы это сделать до того, как очередная катастрофа с участием корабля страны НАТО создаст проблемы уже для всего человечества.