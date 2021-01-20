Погранслужба ФСБ пресекла продажу крупной партии черной икры в Приморском крае

Владивосток, 20 января. Чекисты вычислили торговца черной икрой в Приморском крае. Как стало известно ФАН, подозреваемый в преступлении занимался незаконным промыслом на постоянной основе.

Оперативники пограничной службы ФСБ России получили информацию о том, что в Надеждинском районе Приморского края готовится сделка по продаже черной икры Амурского осетра. Сотрудники силового ведомства подготовили специальные мероприятия для задержания злоумышленников. В качестве покупателя выступил оперативник под прикрытием.

Встречу назначили в селе Раздольное Приморского края. После получения денег и товара силовики задержали продавца. Он пытался сбыть пять небольших контейнеров с икрой за 30 тыс. рублей.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов», — рассказала ФАН старший помощник руководителя Дальневосточного СУ на транспорте СК России Дарья Немцева.

После задержания правоохранители провели обыск по месту жительства 31-летнего браконьера. В жилище они обнаружили охотничьи патроны, ножи и другое имущество, подтверждающее факты незаконной деятельности.

«Мужчина женат, у него есть дети. Как он говорил на допросе, ему были просто нужны деньги. Поэтому он и пошел на преступление», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Мужчине, если его вина будет доказана судом, грозит до четырех лет лишения свободы.