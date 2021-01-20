Боливия возобновляет сотрудничество с «Росатомом»

Ла-Пас, 20 января. Росатом возобновит сотрудничество с Боливией. Об этом сообщил президент страны Луис Арсе на своей странице в Twitter.

«Мы провели встречу с представителями российской государственной корпорации по атомной энергии. Мы возобновим проект строительства Центра ядерных исследований и технологий, чтобы усилить борьбу с раком и улучшить наше сельскохозяйственное производство», — написал он.

Recibimos a representantes de la Corporación Atómica Estatal de la Federación Rusa. Reactivaremos el proyecto del centro de investigación y desarrollo en tecnología nuclear para fortalecer la lucha contra el cáncer y mejorar nuestra producción agrícola. #VamosASalirAdelante pic.twitter.com/3wJigcbIyL — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) January 19, 2021

Россия и Боливия подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в 2016 году. В рамках соглашения российская корпорация должна построить в боливийском городе Эль-Альто Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ). Глава Росатома Алексей Лихачев ранее заявлял, что сдача в эксплуатацию первой и второй очередей ЦЯИТ запланирована к концу 2021 года.

Ядерный проект был запущен при правительстве Эво Моралеса (2006 — 2019 годы), но с первого квартала 2020 года работы были приостановлены: временный президент страны Жанин Аньес усмотрела в некоторых пунктах контракта между Боливией и «Росатомом» конституционные нарушения.

Стоимость проекта ЦЯИТ составляет около 300 млн долларов. Он должен стать самым высоко расположенным ядерным центром в мире — более 4000 метров над уровнем моря. Центр будет располагать ядерным реактором для проведения исследований, циклотроном (резонансным ускорителем тяжелых заряженных частиц), модулем для изготовления радиофармацевтических препаратов и др. Радиофармпрепараты будут использоваться тремя центрами ядерной медицины, которые самостоятельно строит Агентство по ядерной энергии Боливии (ABEN) с применением ряда аргентинских технологий. Один из таких центров будет входить в состав ЦЯИТ.