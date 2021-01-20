В «Патриотах России» разъяснили ситуацию со слиянием с партиями Миронова и Прилепина

Зампред партии «Патриоты России» Надежда Корнеева прокомментировала ФАН информацию об ожидаемом объединении трех политических движений под брендом «Справедливой России». Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил об объединении возглавляемой им партии с «Патриотами России» и с партией Захара Прилепина «За правду».

По сведениям РБК, объединенную структуру могут назвать с упоминанием всех трех партий: «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В то же время, по данным издания, сам Сергей Миронов выступает за сохранение названия «Справедливая Россия». Одновременно в СМИ фигурирует информация со ссылкой на Миронова, что достигнута договоренность назвать партию «Справедливая Россия — За правду».

Замглавы не упомянутой в этом варианте названия партии «Патриоты России» Надежда Корнеева в комментарии ФАН отметила, что еще ничего окончательно не решено: вопрос будет обсуждаться на готовящемся объединительном съезде лево-патриотических сил. На просьбу прокомментировать возможное переименование «Справедливой России» она ответила:

«Не могу комментировать переименование, которого еще нет. Тем более не могу комментировать за «Справедливую Россию». Идея объединения лево-патриотических сил давно витала в воздухе. Завтра [в четверг, 21 января] у нас состоится политсовет, будем обсуждать эту тему. Все комментарии после того, как состоится заседание».

Корнеева также согласилась ответить на вопрос, является ли для «Патриотов России» принципиальным, чтобы название их партии фигурировало в наименовании создаваемого объединения.

«Патриоты России» — самостоятельная партия, никаких других решений еще не принято. Мне бы не хотелось забегать вперед. Впереди еще столько важных решений, чтобы это объединение состоялось. И дело не в названии, а в задачах, которые это объединение перед собой поставит, и в том, как будут решаться эти задачи. Вот что главное», — подчеркнула Надежда Корнеева

Партия «Справедливая Россия» (неофициальные названия — справедливороссы, СР, «эсеры») — левоцентристская оппозиционная российская партия, представленная в Госдуме. Образована в 2006 году, учредителями выступили: «Родина», Партия пенсионеров, Партия жизни и Социалистическая партия. Председатель «Справедливой России» — Сергей Миронов.

Левоцентристская партия «Патриоты России» была образована в 2005 году на платформе «Российской партии труда» после раскола в КПРФ. Лидер «Патриотов России» — Геннадий Семигин.

Партия писателя Захара Прилепина «За правду» была образована в феврале 2020 года. В июле в партии заявили о планах провести референдум о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.