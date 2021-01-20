Экс-резидент Comedy Club назвал «зубастой» новую комедию «День города»

Продюсер, актер и экс-резидент Comedy Club Алексей Лихницкий рассказал ФАН о том, что объединяет новую комедию «День города», премьера которой пройдет 21 января, и гоголевского «Ревизора».

Бывший участник комедийного дуэта «Сестры Зайцевы» в эксклюзивном интервью объяснил, как короткометражные работы студентов превратились в один из самых ожидаемых фильмов января, и раскрыл подробности съемок.

— Алексей, расскажите про историю создания фильма «День города». Я читала, что проект начинался как короткий метр, задуманный студентами Московской школы кино. Всего было снято три фильма, которые затем объединили в альманах...

— У нас было несколько работ одинаковой направленности, скажем так, и они все ложились в одну канву. Мы еще на студенческой скамье решили сделать из этого альманах. Просто он тогда не очень сшился, а сейчас все хорошо.

— Кто был режиссерами отдельных короткометражек?

— Александр Собичевский, Игорь Марченко и Георгий Болдугеров. Мы писали и снимали вместе: это выпускники режиссуры, это пишущие авторы. Была очень хорошая группа в Московской школе кино, курировали ее Алексей Попогребский и Борис Хлебников. Очень удачная у них была группа, в общем, все пишущие ребята были. Это называется спелись, сроднились, снюхались.

— Что самое интересное будет в новом фильме?

— Я думаю, коллизии. Нетривиальность коллизий, представленных там, необычный взгляд на глубинку. И юмор, конечно.

— У вас богатый опыт работы в юмористической сфере: вы играли в КВН, были резидентом Comedy Club, сыграли роль в комедийном фильме «Что творят мужчины». Каким получился юмор в новом проекте?

— Он получился новым (смеется). Он получился где-то зубастым даже. Будем надеяться, что он понятен зрителю.

— В одном из пресс-релизов говорилось, что создатели задумывали некий современный вариант гоголевского «Ревизора». Насколько справедливо это утверждение? Думали ли вы о Гоголе, когда создавали фильм?

— О Гоголе мы не думали, но по факту, конечно, эта история та же — реакция маленьких людей на приезд большого начальства. Тут коллизия даже не в том, что они ждут президента, а в том, что понаделала сама новость о его прибытии.

— Судя по трейлеру и названию фильма, складывается ощущение определенной параллели между «Днем города» и «Днем выборов» «Квартета И». Задорный юмор, персонаж священника... Намеренное ли это сходство? Или это чистая случайность?

— Это чистая случайность, у нас очень разный юмор.

— Режиссер «Дня города» Алексей Харитонов признавался, что у некоторых звезд из актерского состава больше опыта, чем у него. Как вы оцениваете результат работы? Что в итоге получилось?

— Получилось все, как задумывали. Может быть, конечно, не на сто процентов, но мы снимали в пандемию и должны были успеть до введения ограничений. Поэтому мы постарались максимум работы сделать в определенный период. В общем, мы ее и делали. Я оцениваю фильм как очень хорошо проделанную работу.

— Ездили ли вы по провинции, чтобы поймать дух города Любякино, где происходит действие фильма? Или вы основывались на своем жизненном опыте?

— На своем жизненном опыте: я в школу ходил в очень небольшом городе, поэтому мне все эти проблемы очень близки, знакомы, понятны.

— А какой город, если не секрет?

— Тетиев, он присутствует в фильме (смеется).

— Какие ваши ожидания? Станет ли проект успешным?

— Сейчас вам сам господь бог, я думаю, не подскажет. Действуют ограничения по заполняемости зала: 25 процентов — это тоже повлияет на сборы. Но мы надеемся, что будем довольны.

— Стоит ли ждать продолжения истории о городе Любякино? Или это история, в которой будет поставлена точка?

— Точки не будет! Действие почти всех моих проектов, которые сейчас находятся в работе, происходит в Любякино. Это среднестатистический уездный городок, собирательный образ нашей провинции.

Комедия «День города» выходит в прокат 21 января. Она рассказывает об одном дне из жизни провинциального города Любякино. Весело отмечая День города, горожане не заметили, что сам президент запланировал поездку через их населенный пункт. Это неожиданное известие повергает всех в шок и порождает настоящий хаос: мэр, священник, полицейские и другие герои, живущие в этом далеком провинциальном месте, должны за рекордные сроки привести город в надлежащий вид, замаскировав проблемы от строгого руководства.

Новую киноленту снял режиссер Алексей Харитонов, ранее известный по проектам «Дылды» и «Родком». Продюсерами фильма выступили Дмитрий Литвинов («30 свиданий», «Невеста»), Давид Кочаров («Мертвые души», «Нежность»), Тина Канделаки («Большая Игра», «Чума!»), Игорь Мишин («Измены», «Полицейский с Рублевки») и Алексей Лихницкий.

Главные роли в фильме исполняют Катерина Шпица («Экипаж», «Поддубный»), Антон Филипенко («28 панфиловцев»), Павел Ворожцов («Родком»), Ольга Дибцева («Золотое кольцо») и Николай Шрайбер («Аритмия»).

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