Настя-ненастье: грандиозные скандалы с участием Волочковой

Самой скандальной и провокационной российской балерине Анастасии Волочковой исполняется 45 лет. Яркая и эпатажная танцовщица никогда не отличалась скромностью и прилежностью. Выходки Анастасии затмевали ее талант, подогревали интерес публики и даже вызывали ненависть. В день рождения примы ФАН вспоминает самые громкие скандалы с участием бойкой и проворной светской львицы.

Занималась сексом при маме

Взаимоотношения звезды Большого театра с мамой всегда были очень сложные. Волочкова неоднократно отмечала, родная мать с самого детства видела в ней выгодный проект, за счет которого можно хорошо зарабатывать. Анастасия припоминала ей и вмешательство в личную жизнь. Танцовщица рассказывала, когда она встречалась с бизнесменом Сулейманом Керимовым, мать настраивала ее против возлюбленного — якобы у него были «руки в крови». Волочкова принимала возможную материнскую заботу за зависть. Когда пара начала жить вместе, Тамара Владимировна после спектаклей оставалась в доме у дочери. Волочкова сокрушалась, что утром мать говорила ей, как ночью она громко кричала во время секса. Когда-то балерина была уверена — именно мать мешала ее счастью и ломала ей жизнь. Сейчас Волочкова считает маму самым близким человеком в жизни, несмотря на трудные отношения.

Суд с Большим театром

В 2003 году Большой театр не продлил контракт со знаменитой балериной, а в дальнейшем и вовсе уволил ее из труппы, обвинив девушку в лишнем весе. Анастасия молчать не стала, заявив, что произошедшее — это месть бывшего возлюбленного — миллиардера и депутата Сулеймана Керимова, с которым она рассталась незадолго до скандала. Волочкова предположила, что мужскую половину театра заставили написать коллективное письмо и пожаловаться на ее тяжеловесность. Балерина решила отстоять себя и подать в суд на администрацию театра. Анастасия выиграла дело, но карьера балерины Большого театра была разрушена.

Волочкова и Собчак

Противостояние Анастасии Волочковой с не менее эпатажной светской львицей Ксенией Собчак продолжается уже более 15 лет. В юности, когда Анастасия переехала в Москву и попала под покровительство матери Ксении – Людмилы Нарусовой, девушки были не разлей вода. Как часто бывает с лучшими подругами, юные леди не поделили мужчину.

Собчак обвинила Волочкову в предательстве, когда та якобы увела у Ксении жениха — миллиардера Вячеслава Лейбмана, продемонстрировав ему знаменитый шпагат в приватной обстановке. С тех пор на всех совместных мероприятиях Ксения пыталась испортить заклятому врагу жизнь: обливала на людях шампанским, публично оскорбляла, а на одной из премий «Золотой граммофон» издевательски расцеловала. Год назад Собчак напросилась к балерине домой, чтобы взять у той интервью для шоу «Осторожно, Собчак» на YouTube. Казалось, вражде конец, но Ксения принялась устанавливать в доме Волочковой скрытые комментарии, отпускать острые шуточки и показала в выпуске пятую точку Анастасии в стрингах крупным планом. В свое оправдание Собчак предъявила видео, доказывающее, что балерина сама позировала ей в бане. Может быть, это не война, а совместный пиар скандальных подруг?

Фотосессия в затопленном Благовещенске

В 2013 году Анастасия, по ее мнению, совершила благородный поступок, но при этом настроила против себя всю Россию. Волочкова прилетела в затопленный Благовещенск на гастроли и решила во что бы то ни стало привлечь внимание общественности и чиновников к потопу. Сделала она это очень странным способом — устроила позитивную фотосессию на фоне стихийного бедствия и выложила их в сеть, подписав: «Люблю все белое. Переплываем. Из ковша трактора увидела сегодня столько ужаса». В социальных сетях на балерину обрушился шквал критики и негодования. Сначала Волочкова затаилась, а затем нашла выход — обвинила спасателей в пьянстве и безалаберности: «Если вам милее пьяные МЧСники, бродящие тут вокруг беды, то мое позирование на фоне наводнения хоть привлечет внимание к проблеме».

Война с подписчиками и Джигурда

Волочкова любит выставлять откровенные фото и посты в Instagram, за что получает много негатива от хейтеров. Настя уверена, у людей, критикующих ее, нет своей жизни: с нулем подписчиков и отсутствием публикацией их просто не существует. Балерина считает, что все злопыхатели завидуют ее красоте и успеху, поэтому осуждают. Анастасия отмечает, что «бог дал ей очень красивое тело», а женщины в ее комментариях имеют лица менее симпатичные, чем даже попа звезды. К борьбе с подписчиками Волочкова привлекает и своих знаменитых друзей, например, Никиту Джигурду, любящего шокировать публику. Однажды в Instagram у звезд состоялся неприличный юморной диалог. Анастасия выставила фото, где Джигурда держит ее за грудь. Никита спросил у Насти: «Доченька, Настенька, Анастасиюшка, что тебе привезти из заморских стран?». Волочкова ответила: «Из заморских стран привези мне, батюшка, чудище для сексуальных утех». Затем Джигурда зачем-то подчеркнул, что грудь у подруги настоящая, и у него есть вольность ее трогать. Позже Джигурда признался, что они знают, на что реагирует народ, поэтому активно это используют.

Ранее скандально известная балерина в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, как отпразднует свой юбилей. Также в разговоре с ФАН танцовщица поделилась, как проходят ее тренировки и что для нее в данный момент остается самым главным в жизни.