Владимир Путин назвал лучшие качества дагестанцев

Махачкала, 20 января. Президент России Владимир Путин поздравил дагестанцев со 100-летием со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР). В размещенном на сайте Кремля тексте глава государства перечислил лучшие качества народов, населяющих регион.

Путин отметил, что Дагестан по праву гордится именами своих выдающихся ученых, спортсменов и государственных деятелей. Жителей республики всегда отличали гостеприимство, уважение к старшим, а также доблесть, которая проявилась во время вторжения террористов на территорию России.

«Богатейшее историческое наследие, обычаи гостеприимства и добрососедства, бережное отношение к семье, к старшим передаются из поколения в поколение. Лучшие качества жителей республики, их доблесть и стойкость ярко проявились в ходе борьбы с международным терроризмом, когда вы смело выступили на защиту родного Дагестана и всей России», – говорится в поздравлении президента.

Глава государства также добавил, что основой для решения социально-экономических задач региона должно стать сохранение межнационального согласия в обществе. Это позволит создать новые рабочие места, и модернизировать сферу здравоохранения, уверен Путин.

Вторжение международных бандформирований на территорию Дагестана началось в августе 1999 года. Тогда террористы под командованием Хаттаба и Шамиля Басаева вошли в Ботлихский и Новолакский районы. В республику в срочном порядке прибыл Владимир Путин, который встретился с местными ополченцами, а также дислоцированными в регионе федеральными войсками. Атака террористов была отражена, а президент России неоднократно высказывался о героизме дагестанцев, вставших на защиту своей земли.

Ранее ФАН сообщал, что в августе 2019 года Путин подписал закон, предоставляющий дагестанским ополченцам статус ветерана боевых действий. Документ наделил их правом на ежемесячные выплаты и ряд льгот, в том числе по уплате коммунальных услуг.

Автономия Дагестана была провозглашена 13 ноября 1920 года, юридическое оформление ДАССР состоялось 20 января 1921 года решением Всероссийского центрального исполнительного комитета. В том же году была принята конституция республики.