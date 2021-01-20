Что ждет страны Ближнего Востока с приходом нового госсекретаря США

Кандидат на должность госсекретаря Энтони Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. В своей речи будущий глава американского дипломатического ведомства высказался о том, как изменится политика новой администрации на Ближнем Востоке.

Иран

Новое американское руководство намерено предпринять шаги по расширению ядерной сделки с Ираном за счет решения других вопросов, сообщает издание Arab News.

Блинкен подчеркнул, что с момента вступления в должность предыдущего президента США Дональда Трампа Иран смог существенно сократить время получения материалов, необходимых для создания ядерного оружия. Это произошло из-за выхода Америки из соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), принятому в 2015 году при Бараке Обаме. Избранный глава государства Джо Байден тогда принимал активное участие в заключении данного договора.

По мнению Блинкена, новой администрации придется предпринять срочные действия по предотвращению получения Ираном ядерного оружия, что, по его словам, будет одним из приоритетных вопросов для США. В рамках этой политики Вашингтон намерен вновь присоединиться к СДВП в том случае, если и Тегеран вернется к выполнению своей части договора.

«Мы будем использовать это как платформу для наших союзников и партнеров, которые снова будут на одной стороне с нами, для поиска более долгосрочного и сильного соглашения», — заключил Блинкен.

Он подчеркнул, что США намерены советоваться с Израилем и другими своими союзниками на Ближнем Востоке по поводу любых изменений по ядерной сделке.

Израиль

Комментируя вопросы взаимодействия с Израилем главный претендент на должность госсекретаря затронул сразу несколько актуальных тем: израильско-палестинский конфликт, так называемый Авраамский договор о примирении с арабскими государствами и сохранение посольства в Иерусалиме.

Блинкен заявил о том, что поддерживает соглашение об урегулировании израильско-палестинского конфликта за счет создания нового государства.

«Единственный способ обеспечить будущее Израиля как демократической страны и дать палестинцам государство, на которое они имеют право, — это так называемое решение о двух государствах», — заявил будущий госсекретарь.

Но дипломат выразил сомнения, что данный вопрос можно будет решить в короткие сроки.

«Я думаю, что на самом деле трудно увидеть в ближайшем будущем перспективы для продвижения вперед в этом направлении».

По мнению кандидата в госсекретари, прежде всего необходимо убедиться в том, что ни одна из сторон не предпримет шагов, осложняющих этот процесс.

Он подчеркнул, что США сохранят свое посольство в Иерусалиме, появившееся там в 2018 году. Его создание в свое время стало предметом больших дискуссий из-за неразрешенности вопроса о статусе Иерусалима, притязания на который имеет и Палестина. Данное решение фактически стало признанием города израильской столицей, что противоречит интересам палестинской стороны.

Также Блинкен сказал, что приветствует политику предыдущего президента США, способствовавшего нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. Будущий госсекретарь отметил, что новая администрация поддерживает Авраамский договор, заключенный Биньямином Нетаньяху с главами МИД Бахрейна и ОАЭ. При этом Вашингтон и далее продолжит посредничество в вопросах примирения и становления дипломатических связей между израильским руководством и лидерами арабских государств.

Турция

Турция является союзником США, но действия Анкары нередко говорят об обратном. Блинкен, как и члены предыдущей американской администрации, назвал неприемлемым шагом закупку вооружения в РФ, сообщает ТАСС.

«То, что Турция сделала, купив С-400, будучи при этом союзницей по НАТО, неприемлемо. Сама идея о том, что наш так называемый стратегический партнер в действительности ведет себя согласованно с одним из наших основных стратегических соперников, Россией, неприемлема», — заявил Блинкен.

На фоне этого будущий госсекретарь намерен рассмотреть целесообразность введения дополнительных санкций против Анкары.

По словам Блинкена, Вашингтон «очень трезво» оценивает действия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и считает некоторые его шаги противоречащими интересам союзников по Североатлантическому альянсу.

Афганистан

Вашингтон внимательно изучит соглашения афганского правительства с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ). Отвечая на вопрос о выводе военного контингента с территории Афганистана Блинкен отметил, что новый президент хочет быть точно уверен в том, что США сохранят возможность предотвратить возрождение терроризма даже при условии вывода войск.

«Я не верю, что какие-либо соглашения могут быть достигнуты без защиты достижений в области прав женщин, которых удалось добиться за последние 20 лет», — сказал Блинкен.

В заключение выступления политик подчеркнул, что в случае утверждения на пост он произведет обзор присутствия американских сил для того, чтобы сбалансировать их. По его словам, они должны быть готовы справиться со всеми вызовами на Ближнем Востоке и в других регионах.

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен выдвинут на эту должность в ноябре 2020 года избранным президентом Джо Байденом. Данное выступление на слушаниях в Сенате было посвящено рассмотрению его кандидатуры.

1 Организация запрещена на территории РФ.