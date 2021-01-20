Политолог назвал главный признак грядущего наступления ВСУ на Донбасс

Предоставление Соединенными Штатами Украине летального оружия — это один из главных признаков грядущего наступления ВСУ на Донбасс. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Оружие Украине

Кандидат на должность госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен поддержал идею предоставления Украине американских вооружений. Такое заявление он сделал на сенатских слушаниях по утверждению его кандидатуры.

«Я поддерживаю предоставление этой оборонительной помощи Украине в виде вооружений. На самом деле, я именно об этом писал в газете New York Times примерно три года назад», — обратил внимание Энтони Блинкен.

Наступление ВСУ

Как отметил Владимир Соловейчик, одной из неизменных групп поддержки Демократической партии США, в которой состоит Энтони Блинкен, является весьма многочисленная украинская диаспора, как правило, крайне националистически настроенная.

«Это в основном недобитые бандеровцы, сбежавшие после Великой Отечественной войны за океан, скрываясь от заслуженного возмездия за пособничество нацистам, и их потомки, воспитанные в том же духе. Понятное дело, что украинская диаспора в США активно и неизменно лоббирует интересы нынешних киевских правителей, а соискатель должности госсекретаря охотно идет их требованиям навстречу. Кроме того, Демократическая партия США всегда выступала за экспорт американских ценностей по всему миру, за распространение на все страны, в том числе и на Украину, принципов «вашингтонского консенсуса», включая применение насильственных методов», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт выразил мнение, что стоит ожидать новых вооруженных провокаций. Выльются ли они в масштабное наступление украинских националистов или нет, зависит от состояния Народной милиции ДНР и ЛНР и от позиции России.

«Если руководство России твердо заявит о том, что поможет ополченцам в случае агрессии, что наша страна готова признать ДНР и ЛНР, то никакие новоявленные бандеровцы в Новороссию не сунутся, даже несмотря на тонны американского оружия», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.