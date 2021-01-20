Садальский призвал прогнать музыкальных редакторов федеральных телеканалов

Генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту необходимо обновить свою команду. Таким мнением в беседе с ФАН поделился советский, российский и грузинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, блогер, журналист Станислав Садальский.

По его словам, выбор представителей нашей страны на «Евровидении» бывает обусловлен не только талантом исполнителей.

«Я всегда болею за Россию. Однако я не люблю, когда в конкурс примешивают политику — хромых, косых посылают», — сказал актер.

Он пояснил, в чем, по его мнению, заключается главная проблема.

«Музыкальные редакторы на Первом канале и РТР (телеканал «Россия-1» — Прим. ФАН) сидят там уже тысячи лет. Было бы здорово прогнать их. Они так пригрелись на этих местах. Важна сменяемость. Особенно в музыкальной отрасли», — рассказал Станислав Садальский.

Свою точку зрения он аргументировал конкретным примером.

«Мне понравился «голубой огонек» на Первом канале, потому что им руководил Константин Эрнст. Он вообще очень сильный, но его команду нужно менять. Пускай гонят Аксюту. Это позор. Все скандалы из-за его вкусовщины», — сообщил блогер.

В завершение Станислав Садальский поделился мнением о качестве работы музыкального менеджера и телепродюсера Юрия Аксюты.

«Раньше тень знала свое место, а теперь какой-то праздник серости», — подытожил собеседник.

Ранее актер отреагировал на известие о том, что российский блогер, рэпер Моргенштерн заявил о желании участвовать в «Евровидении-2021». Телеведущий подчеркнул, что рад решению отправить представлять нашу страну на конкурсе группу Little Big.