Метеоролог рассказал, как отразится на климате Алжира снегопад в Сахаре

Москва, 19 января. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с ФАН отметил, что не видит ничего необычного в заснеженных североафриканских странах — Алжире и Марокко.

Так, снег снова покрыл пустыни вокруг алжирского города Айн-Сефра — «ворот в жаркую Сахару». Метеорологическая служба государства сообщила об обильном для этого региона количестве осадков.

«По одному такому случаю не стоит делать выводов о какой-то резкой смене климатической ситуации. Это редкое явление, но оно бывает с периодичностью, скажем, раз в пять, в десять лет. И в Марокко снег бывает, и в Алжире, и в более южных регионах Африки», — добавил Михаил Леус.

По информации издания Watchers.news, до 2018 года в городе Айн-Сефра, который расположен к востоку от границы с Марокко, замечали снегопад в 2016, 2013 и 1979 годах. Однако в пустыне зимние осадки выпадают чаще. Снег обычно лежит в предгорьях, либо на склонах вершин всю зиму и до начала весны.

«Если такое будет происходить регулярно, каждую зиму там будет снег выпадать, тогда об этом стоит задуматься, а пока — нет», — считает ведущий специалист центра погоды.

В Алжире наблюдают снег преимущественно в северных и северо-западных провинциях, поэтому местные жители и путешественники могут насладиться африканской зимой. В Марокко засыпало осадками районы Рифа, а также Среднего и Высокого Атласа, благодаря чему оживились зимние курорты Ифран и Азру.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Алжир заручается поддержкой ЮАР в вопросе Западной Сахары.