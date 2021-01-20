Ольга Бузова скромно отметит юбилей в кругу семьи

В своем Instagram 20 января Ольга Бузова опубликовала видео, где ее поздравили сестра и близкая подруга. Анна Бузова и Яна Акру подготовили для именинницы сюрприз — праздничный торт, шампанское и коробку с розовыми воздушными шарами. Судя по тому, что Ольга встретила гостей прямо в пижаме, поздравление прошло ранним утром.

«Праздник начинается», — подписала видео певица.

Сюрприз так растрогал Бузову, что свечки на торте она задувала со слезами на глазах, даже не обратив внимание на то, что стоит в подъезде босиком.

В комментариях под постом бывшую участницу «Дома-2» активно поздравляют коллеги по шоу-бизнесу и поклонники.

«Оля! С Днем Рождения! Пусть тебя окружает забота, поддержка и любовь! Загадывай самые смелые желания, и пусть они сбудутся!» — оставил пожелание Александр ST Степанов.

Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский поделился с ФАН планами певицы на празднование 35-летия. По его словам, сегодня Ольга не планирует ничего грандиозного, а, наоборот, хочет провести день только с близкими.

«Официальное празднование будет через несколько дней, сегодня она собирается только с самыми близкими людьми, со своей семьей. Поэтому сегодня празднование пройдет в узком кругу», — рассказал представитель телеведущей.

К своему юбилею Ольга Бузова выпустила песню «Розовые очки». Певица посвятила трек своему духовному взрослению. Антон Богославский подтвердил, что Бузова действительно внутренне растет и смотрит на мир по-другому.

«Да, я думаю, в каком-то плане действительно она повзрослела», — поделился собеседник ФАН.

По словам Антона Богославского, сейчас они с Ольгой активно занимаются организацией юбилея и решают, в каком формате его провести. Кого из шоу-бизнеса Бузова планирует пригласить, представитель певицы пока не раскрывает.

Ранее ФАН писал, что партнер Ольги Бузовой Давид Манукян в эфире «Танцев со звездами» назвал ее своей женой. Недавно влюбленные сыграли символическую свадьбу на Мальдивах.