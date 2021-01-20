Политолог оценил адресованный России «красный сигнал» Японии по вопросу Курил

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, подняв вопрос Курил, совершил очень большую ошибку, которая в итоге стоила ему кресла. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Красный сигнал»

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что суверенитет Токио распространяется на все четыре «северных острова» — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

В среду японский политик выступил в парламенте. Оппозиция спросила, правда ли, что переговорам с Москвой был дан «красный сигнал».

«Во время телефонного разговора на высшем уровне в сентябре прошлого года президент [Владимир] Путин коснулся вопроса о продолжении диалога о мирном договоре. Так что указание на красный свет светофора попадает мимо цели. <...> Предметом переговоров о мире является вопрос о принадлежности всех четырех островов», — ответил Суга.

Он добавил, что совместная экономическая деятельность необходима для решения проблемы «с учетом того, чтобы не нарушать юридическую позицию обеих сторон».

Премьер новый, а песни старые

Дмитрий Родионов выразил мнение, что власть в Японии осталась прежней. Просто Есихидэ Суга сменил Синдзо Абэ на посту лидера Либерально-демократической партии и премьер-министра — он его преемник, полностью унаследовал не только лидерство в партии и в стране, но и все внутренние и внешнеполитические векторы. И, конечно, — курильский вопрос, который занимает неоправданно высокое место в местном политическом дискурсе.

«Абэ совершил очень большую ошибку, которая в итоге стоила ему кресла. Не знаю, что у него там на самом деле со здоровьем, но многое указывает на то, что ушел он, чтобы избежать разгрома на выборах, который был неизбежен, в том числе его невыполненным обещанием по Курилам. Какими бы ни были успехи во внутренних делах, но для японцев курильская тема — больное место. Если кто-то обещает разрулить вопрос — ему верят. А если у него ничего не выходит — все его заслуги этим перечеркиваются», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт считает, что Абэ и не имел никаких реальных возможностей решить вопрос Курил, но он зачем-то поднял эту тему, судя по всему, поверив, что у него получится. В итоге он разворошил общество, необоснованно подогрел его ожидания, на том и погорел.

«Но хуже всего, что он заложил мину замедленного действия под преемника и под преемника преемника и фактически сделал российско-японский диалог заложником, в принципе, нерешаемого курильского вопроса на годы вперед. Сегодня Суга говорит какую-то несуразицу о «решении проблемы с учетом того, чтобы не нарушать юридическую позицию обеих сторон». Но мы понимаем, что это нереально, ибо юридические позиции сторон диаметрально противоположны. И он это понимает. Но сказать в слух то, о чем давно говорят в японских соцсетях, что Курил им не видать как своих ушей, — не решается. Таким образом, его позиция и позиция правящей партии подорваны уже на старте», — добавил Дмитрий Родионов.

Он заметил, что тому, кто теперь захочет выиграть выборы, придется как-то «замять» тему, отвлечь внимание аудитории на что-то более важное. Правда, трудно представить, на что и как.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.