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Политолог оценил адресованный России «красный сигнал» Японии по вопросу Курил

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Политолог оценил адресованный России «красный сигнал» Японии по вопросу Курил

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, подняв вопрос Курил, совершил очень большую ошибку, которая в итоге стоила ему кресла. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Красный сигнал»

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что суверенитет Токио распространяется на все четыре «северных острова» — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

В среду японский политик выступил в парламенте. Оппозиция спросила, правда ли, что переговорам с Москвой был дан «красный сигнал».

«Во время телефонного разговора на высшем уровне в сентябре прошлого года президент [Владимир] Путин коснулся вопроса о продолжении диалога о мирном договоре. Так что указание на красный свет светофора попадает мимо цели. <...> Предметом переговоров о мире является вопрос о принадлежности всех четырех островов», — ответил Суга.

Политолог оценил адресованный России «красный сигнал» Японии по вопросу Курил

Он добавил, что совместная экономическая деятельность необходима для решения проблемы «с учетом того, чтобы не нарушать юридическую позицию обеих сторон».

Премьер новый, а песни старые

Дмитрий Родионов выразил мнение, что власть в Японии осталась прежней. Просто Есихидэ Суга сменил Синдзо Абэ на посту лидера Либерально-демократической партии и премьер-министра — он его преемник, полностью унаследовал не только лидерство в партии и в стране, но и все внутренние и внешнеполитические векторы. И, конечно, — курильский вопрос, который занимает неоправданно высокое место в местном политическом дискурсе.

«Абэ совершил очень большую ошибку, которая в итоге стоила ему кресла. Не знаю, что у него там на самом деле со здоровьем, но многое указывает на то, что ушел он, чтобы избежать разгрома на выборах, который был неизбежен, в том числе его невыполненным обещанием по Курилам. Какими бы ни были успехи во внутренних делах, но для японцев курильская тема — больное место. Если кто-то обещает разрулить вопрос — ему верят. А если у него ничего не выходит — все его заслуги этим перечеркиваются», — пояснил Дмитрий Родионов.

Политолог оценил адресованный России «красный сигнал» Японии по вопросу Курил

Эксперт считает, что Абэ и не имел никаких реальных возможностей решить вопрос Курил, но он зачем-то поднял эту тему, судя по всему, поверив, что у него получится. В итоге он разворошил общество, необоснованно подогрел его ожидания, на том и погорел.

«Но хуже всего, что он заложил мину замедленного действия под преемника и под преемника преемника и фактически сделал российско-японский диалог заложником, в принципе, нерешаемого курильского вопроса на годы вперед. Сегодня Суга говорит какую-то несуразицу о «решении проблемы с учетом того, чтобы не нарушать юридическую позицию обеих сторон». Но мы понимаем, что это нереально, ибо юридические позиции сторон диаметрально противоположны. И он это понимает. Но сказать в слух то, о чем давно говорят в японских соцсетях, что Курил им не видать как своих ушей, — не решается. Таким образом, его позиция и позиция правящей партии подорваны уже на старте», — добавил Дмитрий Родионов.

Он заметил, что тому, кто теперь захочет выиграть выборы, придется как-то «замять» тему, отвлечь внимание аудитории на что-то более важное. Правда, трудно представить, на что и как.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

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