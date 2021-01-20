Вице-президент Боливии обвинил Израиль в преступлениях против человечности

Ла-Пас, 20 января. Вице-президент Боливии Давид Чокеуанка заявил о поддержке народа Палестины и обвинил Израиль в преступлениях против человечности. Об этом сообщило латиноамериканское информационное агентство TeleSur.

«Преступления, совершенные сионистским режимом в отношении гражданских лиц, в особенности в отношении женщин и детей, не должны быть забыты, а должны быть подвергнуты показательному осуждению», — заявил Чокеуанка на онлайн-конференции с представителями Палестины, Ирана, Турции, Ирака, Сирии, Афганистана, ЮАР, Венесуэлы и других стран.

¡Palestina volverá a ser nuevamente!



Queremos expresar desde Los Andes toda nuestra solidaridad, nuestro respeto e identificación con la causa del pueblo palestino en su lucha por recuperar su territorio, la paz y la libertad.



¡Jallalla #Palestina ????????! pic.twitter.com/dqE23alEf7 — David Choquehuanca (@LaramaDavid) January 19, 2021

Вице-президент заверил, что под руководством президента Луиса Арсе Боливия продолжит придерживаться политики полной поддержки палестинцев, начатой еще во время Эво Моралеса.

«В это новое время оккупация (территории Палестины Израилем) должна прекратиться. Вопрос о палестинских беженцах должен быть решен по справедливости», — отметил вице-президент.

Член партии «Движение к социализму» Арсе победил в первом туре президентских выборов 2020 года, набрав 55% голосов. Он сменил на этом посту своего однопартийца и бывшего президента Моралеса, вынужденного уйти в отставку в ноябре 2019 года на фоне массовых протестов из-за доклада Организации американских государств (ОАГ) о фальсификации результатов президентских выборов 2019 года. Впоследствии доклад мониторинговой миссии ОАГ неоднократно оспаривался экспертами Массачусетского института и Центра экономических и политических исследований в США.