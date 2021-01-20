Адвокат пояснил ФАН, в каких случаях электронный реестр по COVID-19 будет обязателен

Россияне отказываются оформлять ковид-паспорта, ссылаясь на то, что информация о перенесенной болезни и вакцинирование относятся к врачебной тайне. Председатель совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что ковид-паспорт не будет введен в России, но вместо него введут электронный реестр привившихся от COVID-19.

ФАН поговорил с юристом Алексеем Гудасом и узнал, может ли электронный реестр стать обязательным, и насколько легитимен отказ работодателя в трудоустройстве, если документ по какой-либо причине соискатель оформлять не хочет.

Алексей Гудас рассказал, что отказ оформлять реестр привившихся от коронавируса может грозить лишь каким-либо ограничением.

«Людям могут давать какие-то права при наличии реестра, а те, у кого нет, предоставляться такой возможности не будет. Юридически можно легализовать этот документ», — рассказал юрист.

Он вспомнил историю с ношением масок: год назад ни один юрист бы не поверил, что это правило можно узаконить.

«Сейчас практика такая, даже суды высших инстанций узаконили акции нормативно-исполнительных органов власти, поэтому скорее легализуют и введут систему штрафов за отсутствие документа, либо будут ограничения», — добавил эксперт.

Он объяснил, что юридически наша система законодательства подразумевает возможные нововведения.

«Будет выпущено постановление исполнительного органа Роспотребнадзора либо примут закон, дополняющий уже существующие правила. После чего введут систему штрафов или регламента, в котором расскажут, в каких случаях данные реестры необходимы», — рассказал собеседник ФАН.

Алексей Гудас отметил, что работодателю требовать наличие прививки от COVID-19 у сотрудника незаконно. По его мнению, для определенного вида деятельности могут сделать обязательной вакцинацию, но не для штатных сотрудников: скорее всего, она будет обязательная для моряков и космонавтов.