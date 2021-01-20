Риелтор рассказал об аренде жилья по «серой» схеме

Минстрой готовит законопроект, позволяющий создать условия для формирования рынка частного наемного жилья, сообщил портал «Известия». Проект внесут в Госдуму до конца этого года, он будет направлен на повышение прозрачности отрасли.

Олег Самойлов, вице-президент Российской Гильдии Риелторов, заявил ФАН, что на начало 2021 года около 60% наемного жилья находится в «серой зоне». Эксперт рассказал, какие меры помогут снизить эту цифру, и объяснил, как стимулировать наймодателей и нанимателей заключать официальный договор аренды.

По словам специалиста, рынок арендной недвижимости в России пока не соответствует должному уровню. Чтобы снизить процент «серой» аренды, этой сфере необходима экономическая поддержка, считает Олег Самойлов.

«Сегодня рынок функционирует неидеально, но тем не менее он есть. И чтобы внести какие-то изменения в систему функционирования этого рынка, в том числе чтобы повысить собираемость налогов, нужно перейти к методам экономического стимулирования», — сообщил вице-президент Российской Гильдии Риелторов.

Собеседник ФАН пояснил, на какие инструменты экономической поддержки стоит обратить внимание государству. Если россиянам будут исключать из налогов сумму, которую они платят за съемное жилье, то количество договоров найма, составленных по «белой» схеме, заметно увеличится, отметил Самойлов.

«Инструментов экономического стимулирования достаточно много. С точки зрения наймодателей очевидно, что им нужно двигаться по пути снижения налоговой ставки на такие доходы, например через самозанятость. С точки зрения нанимателя тоже есть многолетняя практика, которая неплохо работает в других странах, когда суммы, которые платятся нанимателем за снимаемое жилье, исключаются из их налогооблагаемой базы. Если подобное ввести в России, для тех, кто снимает жилье, станет значительно интереснее, чтобы договоры составлялись «по-белому», и тогда они сами будут стимулировать своих наймодателей к заключению такого соглашения», — пояснил эксперт.

Олег Самойлов обратил внимание на то, что рынок аренды недвижимости сейчас восстанавливается. По прогнозу специалиста, в 2021 году спрос россиян на съемное жилье пока не падает, а движется в сторону докризисного состояния.