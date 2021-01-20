Протестный потенциал русскоязычных в Прибалтике потерян, но все изменится

Санкт-Петербург, 20 января. Дискриминацию и массовые нарушения прав русского населения в Латвии и Эстонии неоднократно отмечали в своих докладах специальные комиссии ООН, Совета Европы, ПАСЕ и Еврокомиссии. Превращение значительной части русского населения в неграждан дало возможность латвийским и эстонским властям на вполне законных основаниях дискриминировать его. В странах Прибалтики есть существенные ограничения на деятельность средств массовой информации на русском языке, так как русский язык в Латвии, Литве и Эстонии объявлен иностранным и запрещен к официальному употреблению, хотя он является родным для немалой части населения. Почему русскоязычные жители Латвии не могут повлиять на антироссийскую политику государства Прибалтики, рассказал руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Русскоговорящие граждане Латвии пытаются изменить ситуацию в стране. Не все являются политически пассивными, еще не все смирились со своей участью. В течение 30 лет государственная машина всячески их подавляла. Сначала был применен институт негражданства, то есть произошло выдавливание людей из политического процесса. Большое число лиц были лишены гражданских прав. Было применение информационной и ассимиляционной политики — детей русскоязычных граждан пытались превратить в латышей», — сообщил Андрей Стариков.

Эксперт сообщил, с 90-х годов России не было рядом с этими людьми до того момента, пока тема поддержки и защиты соотечественников не стала одной из доминант внешней политики Российской Федерации. В то время приоритетом России являлись лишь дружеские отношения со странами Прибалтики. Андрей Стариков отметил, что сейчас Россия все же должна сделать акцент на защите русскоязычных граждан в Прибалтике, так как там почти полностью потеряны протестный потенциал русскоязычных граждан и их способность сопротивляться. Россия должна вернуться туда с поддержкой своих соотечественников, подчеркнул эксперт.