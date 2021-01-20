Клинцевич предрек США «геморрой» после ухода Трампа и напомнил о предателе-Навальном

Российский политик Франц Клинцевич по просьбе ФАН подвел итоги правления 45-го президента США Дональда Трампа, для которого 20 января стало последним днем во главе Америки. Трамп выступил с прощальным обращением перед тем, как покинуть Белый дом. Он поставил себе в заслугу то, что в качестве главы государства подтвердил «священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом».

По мнению экс-сенатора Франца Клинцевича, для России Дональд Трамп оказался худшим американским президентом в истории. Однако вина в этом не Трампа, а американского истеблишмента, который в основном представлен Демократической партией, чей ставленник был объявлен победителем президентских выборов в США.

«Трамп был самым худшим американским президентом для России, — говорит Клинцевич. — Ни при одном их президенте, даже в самые сложные времена СССР, когда мы были на пороге войны, такого негатива между нашими странами не было. Да, при Трампе российско-американские отношения опустились, как говорится, ниже канализации».

Однако вина в этом не столько 45-го президента США, сколько американских демократов, отмечает Клинцевич.

«Нужно помнить, что мы говорим о Трампе как о президенте Соединенных Штатов Америки, который вскрыл то, что давно не является секретом, но о чем там вслух не говорят. Трамп показал всему миру, как в США функционирует власть, как и кем там все управляется и чего стоит их «демократия», с которой они так носятся. Весь мир в очередной раз увидел, что из себя представляют эта их «демократия» и какую беду она несет всему миру».

При этом для простых американцев Трамп был хорошим президентом, при котором благосостояние граждан США значительно выросло, что оказалось не по душе его противникам, говорит Клинцевич.

«Трамп работал на свой народ. Он, сам будучи олигархом, не считался с местными олигархическими — финансовыми, промышленными и разведывательными — группами, и ему этого не простили. Именно эти группы в результате и опустили Трампа «ниже канализации», сделали его самым «токсичным» президентом, попытались двумя импичментами лишить его серьезного политического будущего», — говорит Клинцевич.

Однако сбрасывать со счетов 45-го президента США рано, уверен российский политик.

«Трамп — это борец, — отмечает собеседник ФАН. — Да, конечно, возраст имеет значение (к следующим выборам Трампу будет под 80. — Прим. ФАН), но у него есть деньги и есть сторонники, которые наверняка будут готовы его поддержать. Ну а пока мы видим победу хваленой американской «демократии», которую США пытаются насаждать по всему миру».

По мнению Клинцевича, именно американские демократы приложили руку к развалу Советского Союза, финансировали цветные революции на постсоветском пространств и т. д.

«Эти «демократизаторы» не считаются ни с чем и ни с кем, это мы видим по тому, что они сделали с Трампом — а ведь он был лидером сильнейшей мировой державы! Эти демократы зарабатывают деньги и политический капитал только для себя, своего клана, своей корпорации», — говорит экс-сенатор.

С действиями американских демократов Клинцевич связал ситуацию вокруг скандального блогера Алексея Навального.

«На днях мы видели эту клоунаду с возвращением Навального — предателя нашей страны, с которым почему-то до сих пор возятся. Это человек, который хочет, чтобы у нас был дефолт, как в 90-е, чтобы нам объявляли санкции, чтобы нас гнобили. Это, без сомнения, выполнение заказа. Навальный, будучи на финансировании западных спецслужб через аффилированные структуры, для того и приехал, чтобы и дальше вести в России подрывную работу. А то, что за этим господином стоит так называемая американская «демократия», — это секрет полишинеля», — уверен российский политик.

Что касается США, там наступит просветление, когда они поживут при президенте-демократе, предрекает Клинцевич.

«Неясно, сколько Байден вообще сможет управлять страной, возможно, его состояние просто не позволит ему этого делать», — говорит собеседник ФАН.

По мнению Клинцевича, при 46-м президенте США рассчитывать на улучшение российско-американских отношений не приходится.

«Думаю, ситуация для нас при Байдене не изменится: как говорится, хрен редьки не слаще. Но Америка потеряла очень много, а приобрела только нестабильность. И это меня радует. Чем больше «геморроя» будет у них, тем легче нам. Это я говорю не только как опытный политик, но и как бывший военный, как гражданин России. Беды, которые их ждут, скажутся на всех, кого они поддерживают. В том числе, я уверен, ничего хорошего не ждет и их «засланных казачков» — таких как предатель Родины Навальный. Я эту ситуацию воспринимаю именно так», — резюмировал Франц Клинцевич.

Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года. Их победителем был объявлен член Демократической партии Джо Байден. Трамп отказался признать поражение и неоднократно заявлял, что выборы были сфальсифицированы демократами.

Инаугурация Байдена пройдет 20 января, она начнется в 20:00 по московскому времени. Как будет проходить инаугурация 46-го президента США, читайте в материалах ФАН.