Садальский о Моргенштерне: Пускай он у себя дома выступает — Интернет ему в помощь

Решение отправить петербургскую группу Little Big на «Евровидение — 2021» представлять Россию — абсолютно справедливое. Об этом сказал в беседе с ФАН советский, российский и грузинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, блогер, журналист Станислав Садальский.

Собеседник издания отреагировал на сообщение СМИ о желании рэпера Моргенштерна представить нашу страну в этом году на европейском музыкальном конкурсе.

«Пускай он у себя дома выступает — Интернет ему в помощь», — сказал актер.

Деятельность эпатажного блогера Садальский прокомментировал следующим образом:

«У англичан есть выражение — «Не моя чашка чая».

Кроме того, собеседник Федерального агентства новостей рассказал о своем отношении к творчеству коллектива Little Big.

«Мне очень нравится, как они ломаются, кривляются. Я не понимаю, о чем они поют, но [они] очень увлекают. Они поглощены этим делом и очень искренние в нем: не изображают что-то, а живут этим. Поэтому мне безумно интересно на них смотреть. Для меня они, как рыбки в аквариуме», — сообщил телеведущий.

Актер рассказал, что решение отправить именно эту петербургскую группу от России на европейский музыкальный конкурс было верным. То обстоятельство, что в прошлый раз ребята из Little Big тоже должны были представлять нашу страну, не служит причиной заменить их сейчас другим исполнителем.

«Пусть едут. Они же в прошлом году не попали. Я всегда за справедливость. Хочу, чтобы награда нашла героя», — сказал собеседник ФАН.

В завершение актер добавил, что не разделяет мнение о том, что «Евровидение» утратило свою востребованность.

«Чем больше конкурсов, тем лучше. Всегда это приветствую. Я за праздник», — резюмировал Станислав Садальский.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что был шокирован решением отправить на европейский музыкальный конкурс группу Little Big.