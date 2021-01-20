ЦИК зарегистрировал новых депутатов Госдумы

Москва, 20 января. Центризбирком зарегистрировал в качестве депутатов седьмого созыва Государственной думы двух представителей партий «Единая Россия» и КПРФ. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передает корреспондент ФАН.

«Предлагается зарегистрировать Гришина Евгения Анатольевича в качестве депутата седьмого созыва Государственной думы и выдать ему удостоверение об избрании», — сказал член ЦИК Антон Лопатин.

Парламентарий получил мандат депутата Ирека Зиннурова. Тот в свою очередь перешел на работу в Россотрудничество в качестве руководителя одного из общественных центров. Ирек Зиннуров занимается улучшением отношений между Россией и Азербайджаном.

Депутатом также был зарегистрирован Дмитрий Кузякин. КПРФ выдвинула его кандидатуру, так как полномочия депутата Валентина Шурчанова от той же фракции были досрочно прекращены в декабре 2020 года в связи с его смертью.

«Благодарю членов ЦИК и его председателя за ту работу, которую они проводят, — сказал Кузякин. — Сейчас я буду депутатом от трех республик, это важное и ответственное поручение от партии. Всех благодарю, кто меня выдвинул и поддержал, постараюсь оправдать это высокое доверие».

Напомним, весенняя сессия станет последней для нынешнего созыва Госдумы. Приоритетами нижней палаты парламента станут реализация Послания президента Федеральному собранию, работа над реализацией в законодательстве новых норм Основного закона, поддержка предпринимателей и граждан в условиях коронавируса, развитие отраслей экономики, укрепление социальной сферы, повышение качества жизни людей и выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.