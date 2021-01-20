Сексолог объяснил одиночество Бориса Корчевникова

Телеведущий Борис Корчевников в свои 38 лет ни разу не состоял в браке. Сам он объясняет свое одиночество тем, что не может найти женщину, которую бы полюбил. Психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников полагает, что телеведущий с возрастом стал очень хорошо разбираться в людях.

Знаменитый холостяк не раз признавался, что имеет некие сложности с поиском спутницы жизни. И нередко отмечает, что, вероятно, никогда не свяжет себя узами брака. По мнению эксперта в отношениях, всему виной эмоциональные, психологические характеристики человека и его опыт.

«Сложно говорить о том, в каком возрасте и кому легче влюбиться. Здесь больше играют роль эмоциональные и психологические стороны личности. Но, в принципе, с возрастом влюбиться труднее, потому что человек видит более ясную картину и меньше подвержен действию этакого гормонального тумана, когда обычный человек кажется лучшим в мире», — объясняет Денисов-Мельников.

Однако с другой стороны, объясняет психолог, если человек часто разочаровывался в любви, он может при незначительных признаках хорошего отношения влюбиться по принципу «обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад».

«Человек может быть больше склонен к поиску того, что он не нашел раньше, и ему достаточно всего двух признаков, чтобы решить, что партнер подходит ему и по остальным 98 пунктам», — говорит специалист.

Но, как показывает время, телеведущий Борис Корчевников не из таких. Скорее он настолько хорошо разбирается в людях, что подходит ему не каждая девушка.

«Становишься более разборчивым с возрастом, поэтому не каждый человек тебе подходит. При наличии опыта можно понять по поведению человека, какой он на самом деле», — говорит сексолог.

Кроме того, с возрастом любовь становится найти сложнее из-за снижающегося уровня тестостерона в организме. Ведь именно этот мужской гормон в 18 лет может застилась глаза, и «каждая вторая женщина может вызывать любовь».

«Просто потому что это действие гормонов. Это сильное влечение, из-за которого люди в юном возрасте очень легко влюбляются. В этом смысле влюбиться в более зрелом возрасте чуть сложнее, но, если человек все же влюбляется, как правило, это более качественная любовь и долгая», — отмечает эксперт.

Ранее телеведущий Борис Корчевников в разговоре с певицей Анитой Цой сделал неожиданное признание, более чем удивившее зрителей.