Количество созданных в Дагестане сельхозкооперативов в 11 раз превысило планы нацпроекта

Махачкала, 20 января. В 2020 году в Дагестане по нацпроекту поддержки предпринимательства создано 23 новых сельхозпотребкооператива (СПоК) и 74 крестьянских (фермерских) хозяйства (КФХ). Как сообщили ФАН в региональном Минсельхозпроде, эти показатели значительно превышают установленные программой планы на год.

В ведомстве уточнили, что работы проводились в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и входящего в него регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

«По состоянию на 9 декабря 2020 года в Дагестане создано 74 КФХ и 23 СПоК при годовом плане 31 и 2 соответственно. Таким образом, в республике в течение прошлого года создано в 2,3 раза больше фермерских хозяйств и в 11,5 раз больше сельхозкооперативов, чем планировалось», – отметили в пресс-службе Минсельхоза РД.

Там добавили, что всего в прошлом году удалось создать более 200 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и вовлечь в сельскохозяйственный бизнес почти 1,5 тысячи человек.

«Количество людей, вовлеченных в 2020 году в качестве предпринимателей в сферу сельского хозяйства, составило 1443. Вместо планировавшихся 82 создано 212 новых субъектов малого и среднего предпринимательства – это сельхозкооперативы, КФХ и другие виды предпринимательской деятельности», – рассказали в министерстве.

На реализацию программных мероприятий нацпроекта в прошлом году в республике было выделено 113,5 миллиона рублей, большая часть из которых – из федерального бюджета. Средства государственной поддержки были предоставлены 48 хозяйствам и кооперативам региона.

Ранее ФАН сообщал, что Дагестан планирует наладить поставки мяса в страны Персидского залива. В 2020 году республика экспортировала мясную продукцию в четыре государства.