Актуальные политические анекдоты и мемы обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 20 января, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему: «Политика как анекдот. Где проходят границы шуток?».

В России анекдоты о политике существовали даже в самые подцензурные времена, анекдот давно стал частью российской политической культуры. Леонид Ильич Брежнев, Василий Чапаев или поручик Ржевский вошли в историю в том числе и вместе с народным творчеством. Юмор, как и любое явление, меняется, а под напором политкорректности и агрессивной политики демократов в США появилась общественная цензура, расширился список табуированных тем, а над неудачно пошутившим человеком могут совершить настоящую «гражданскую казнь», лишив его работы и уважения. Свежая шутка на эту тему: «В новой администрации Байдена хотят ввести гендерно-нейтральные обращения. Например, товарищ».

В рамках эфира мы поговорим о границах юмора в России и мире, узнаем, живы ли традиционные анекдоты, или мемы, стендап и прочие современные жанры вытеснили устный народный фольклор. Мы обсудим ситуации, когда реальность непросто отличить от веселой выдумки, и сообщим, придет ли американская цензура в Россию.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: филологи, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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