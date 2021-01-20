Заявление «Газпрома» о судьбе «Северного потока — 2» — выверенная тактика

То, что «Газпром» предупредил потенциальных инвесторов в его евробонды о возможных рисках для реализации своих проектов, абсолютно нормально и даже необходимо. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Признание «Газпрома»

Российская госкорпорация «Газпром» признала, что проект «Северный поток — 2» может быть приостановлен. Об этом говорится в проспекте к размещению новых евробондов.

«Мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками из-за изменений политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами. В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта», — говорится в документе.

В компании заявили, что «Северный поток — 2» остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году. «Газпром» намерен продолжать инвестиции и завершить строительство, как только это станет возможным.

Выверенная тактика «Газпрома»

Как отметила Наталья Мильчакова, то, что «Газпром» предупредил потенциальных инвесторов в его евробонды о возможных рисках для реализации своих проектов, абсолютно нормально и даже необходимо. В проспекте ценных бумаг любой эмитент обязан прописывать все возможные риски. А у крупных корпораций, в которых корпоративное управление соответствует международным стандартам, считается хорошим тоном при заявлениях о будущих событиях в официальных документах, которые читают регуляторы финансовых рынков, предполагать наиболее консервативный или даже пессимистичный сценарий развития возможных будущих событий.

«Это делается для того, чтобы инвесторы при неблагоприятном развитии событий не начали подавать в суд на эмитента из-за того, что он не предусмотрел важные риски, способные повлиять на его финансовые результаты и, соответственно, на стоимость его ценных бумаг. Если внимательно прочитать, что написано в проспекте, то можно увидеть, что Газпром предупреждает о таком риске в достаточно обтекаемой форме: «…В некоторых случаях такие изменения [то есть санкции] могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной…», — пояснила Наталья Мильчакова.

Это, по мнению аналитика, говорит о том, что риск остановки или отказа от реализации проекта в «Газпроме» считают очень маловероятным. Поэтому саму постановку вопроса, «как обойти» прописанные в проспекте ценных бумаг риски, Мильчакова считает неграмотной и непрофессиональной.

«Да и бежать от рисков с помощью каких-то непрозрачных предпринимательских «схем» — это уровень мелкого ООО, а не «Газпрома» или международного проекта Nord Stream 2. Газопровод, разумеется, будет достроен, учитывая огромную заинтересованность, прежде всего, Германии в его реализации и функционировании, хотя санкции могут затянуть сроки реализации проекта, что уже происходит. Не исключено, что текущий тайм-аут мог быть взят оператором проекта именно на период выборов нового главы правящей партии ХДС/ХСС в Германии и инаугурации Джо Байдена, просто чтобы изучить степень дальнейших политических рисков проекта», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».