LIVE: Защита прав русскоязычных людей за рубежом

Во вторник, 19 января, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели эфир на тему «Защита прав русскоязычных людей за рубежом».

Против сотрудников Baltnews и Sputnik в Латвии возбудили уголовные дела. Им грозят денежные штрафы и тюремные сроки. Прибалты устроили охоту на ведьм в худших традициях США.

Преследование инакомыслящих и борьба со свободой слова — это болезнь, которой переболела и Россия. У нашей страны образовались антитела, которые заставляют общество остро реагировать на любые поползновения на элементарные нормы демократии.

Несмотря на то, что такие страны, как Латвия, Литва, Эстония и Украина, были с Россией одним целым, соседним странам не удалось сохранить этот иммунитет. Русофобия, которой заражены политики и часть общества сопредельных государств, дает осложнения в виде неприятия свободы слова и преследования инакомыслящих. Постоянное давление испытывают журналисты в других прибалтийских странах и на Украине.

В рамках эфира мы обсудили, как Россия должна защищать соотечественников, русскоязычных. Поговорили о том, достаточно ли делает наша страна для борьбы с нарушением прав человека в сопредельных странах, нужна ли экономическая блокада в ответ на нарушение фундаментальных прав человека?