Куба начала вторую фазу испытаний собственной вакцины Soberana 02

Гавана, 20 января. Власти Кубы начали вторую фазу клинических испытаний вакцины против COVID-19 — Soberana 02, разработанной местным профильным институтом им. Финлея. В течение следующих трех недель в испытаниях примут участие более 900 добровольцев в возрасте 19–80 лет, передает латиноамериканское информационное агентство TeleSur.

Первые добровольцы привились 19 января в муниципалитетах Ла Лиза и Площадь революции, где отмечается быстрое распространение коронавируса. Желающие участвовать в испытаниях Soberana 02 будут смогут привиться в больницах 19 de Abril и Clinica Uno.

«Если результаты второй фазы будут положительными, вакцина перейдет на третью фазу, которая станет решающей для определения того, можно ли ее массово использовать», — пояснила специалист Мария Толедо из Института тропической медицины им. Педро Коури.

Soberana 02 — конъюгированная вакцина, в которой антиген вируса связан с сывороткой против столбняка, а Куба стала первой страной в латиноамериканской регионе, в которой был разработан такой тип вакцины, сообщает TeleSur.

Одновременно с Soberana 02 кубинские ученые проводят клинические испытания трех других вакцин от коронавируса — Mambisa, Abdala и Soberana 01. К третьей фазе клинических испытаний планируется привлечь около 150 тысяч человек. По оценкам специалистов, в случае успешных испытаний массовая вакцинация населения Кубы начнется не раньше апреля 2021 года.

По заявлению главы МИД Кубы Бруно Родригеса, каждый житель острова будет вакцинирован в течение 2021 года.

#Cuba contará con 4 candidatos vacunales contra la #COVID19 en ensayos clínicos a finales del presente año e inmunizará en 2021 a toda su población



A pesar del recrudecimiento del bloqueo de EEUU, el carácter humano de la ciencia cubana permite superar barreras para salvar vidas pic.twitter.com/tk3P3R4UQw — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 5, 2020

С начала пандемии на Кубе зафиксировано 18773 случая заражения COVID-19, в том числе 173 летальных.