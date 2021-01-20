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Латинская Америка

Куба начала вторую фазу испытаний собственной вакцины Soberana 02

Куба начала вторую фазу вакцинации Soberana 02

Гавана, 20 января. Власти Кубы начали вторую фазу клинических испытаний вакцины против COVID-19 — Soberana 02, разработанной местным профильным институтом им. Финлея. В течение следующих трех недель в испытаниях примут участие более 900 добровольцев в возрасте 19–80 лет, передает латиноамериканское информационное агентство TeleSur.

Первые добровольцы привились 19 января в муниципалитетах Ла Лиза и Площадь революции, где отмечается быстрое распространение коронавируса. Желающие участвовать в испытаниях Soberana 02 будут смогут привиться в больницах 19 de Abril и Clinica Uno.

«Если результаты второй фазы будут положительными, вакцина перейдет на третью фазу, которая станет решающей для определения того, можно ли ее массово использовать», — пояснила специалист Мария Толедо из Института тропической медицины им. Педро Коури.

Куба начала вторую фазу испытаний собственной вакцины Soberana 02

Soberana 02 — конъюгированная вакцина, в которой антиген вируса связан с сывороткой против столбняка, а Куба стала первой страной в латиноамериканской регионе, в которой был разработан такой тип вакцины, сообщает TeleSur.

Одновременно с Soberana 02 кубинские ученые проводят клинические испытания трех других вакцин от коронавируса — Mambisa, Abdala и Soberana 01. К третьей фазе клинических испытаний планируется привлечь около 150 тысяч человек. По оценкам специалистов, в случае успешных испытаний массовая вакцинация населения Кубы начнется не раньше апреля 2021 года.

По заявлению главы МИД Кубы Бруно Родригеса, каждый житель острова будет вакцинирован в течение 2021 года.

С начала пандемии на Кубе зафиксировано 18773 случая заражения COVID-19, в том числе 173 летальных.

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