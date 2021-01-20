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Украинский депутат стал фигурантом уголовного дела после санкций США

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Украинский депутат стал фигурантом уголовного дела после санкций США

Киев, 20 января. Украинский депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский попал под уголовное преследование. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Парламентария подозревают в совершении преступлений по двум статьям: «Легализация доходов, полученных преступным путем» и «Уклонение от уплаты налогов». Ранее его заподозрили в государственной измене.

Недавно Вашингтон ввел санкции против Дубинского. В США уверены, что он вмешался в президентские выборы.

Недавно Федеральное агентство новостей сообщало, что депутат прокомментировал снижение тарифов на газ для украинцев. Он назвал это «полуправдой».

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