Киев, 20 января. Украинский депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский попал под уголовное преследование. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Парламентария подозревают в совершении преступлений по двум статьям: «Легализация доходов, полученных преступным путем» и «Уклонение от уплаты налогов». Ранее его заподозрили в государственной измене.

Недавно Вашингтон ввел санкции против Дубинского. В США уверены, что он вмешался в президентские выборы.

Недавно Федеральное агентство новостей сообщало, что депутат прокомментировал снижение тарифов на газ для украинцев. Он назвал это «полуправдой».