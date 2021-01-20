Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от COVID-19

Москва, 20 января. Пакет документов для регистрации вакцины от коронавируса, разработанной в центре имени Чумакова, поступил в Министерство здравоохранения РФ.

Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Речь идет о третьей российской вакцине от коронавируса. Два других препарата разработали в центре имени Гамалеи и в центре «Вектор». Препарат от коронавируса, разработанный в центре Чумакова, поступит в гражданский оборот в марте. Эта вакцина поддается коррекции. То есть, если вирус заметно мутирует, в ней просто поменяют штамм.

Препарат будут вводить дважды с перерывом в 14 дней. Хранить вакцину необходимо при температуре +2...+8 градусов. Ожидается, что Минздрав РФ зарегистрирует препарат примерно 16 февраля.